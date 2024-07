Brasileirão 2024 Começou: Quem Tem Mais Chances de Ficar No Top 8 e Quais As Chances do Londrina?

A Série C do Brasileirão 2024 começou recentemente e já temos uma noção de quem vai se sair bem e quem provavelmente terá problemas. Em menos de 10 rodadas, todos os times já tiveram pelo menos um empate.

Isso confirma o que muitos já esperavam: a Série C será bastante disputada ,e seus mercados de apostas são e serão muito populares nas melhores casas de apostas. A competição promete grandes emoções e surpresas.

Por isso, vamos fazer uma análise dos times com melhores chances de entrar no Top 8.

Vale a pena mencionar que na Série C, as melhores 8 equipes do turno único são classificadas para a fase seguinte, uma fase quadrangular de dois grupos. O primeiro lugar de cada grupo vai para a final e os dois melhores de cada grupo vão para a Série B. Existe o Londrina Esporte Clube entre eles? I O Londrina EC realmente tem chances?

Detalhe: Este artigo está sendo escrito em um momento em que alguns times têm até 8 partidas jogadas, mas há equipes com 6 ou 7 partidas jogadas.



Botafogo-PB



Mesmo com poucas rodadas, já é perceptível que o Botafogo-PB é o time a ser batido. Essa equipe se consolidou como líder do campeonato tendo um número de partidas jogadas menor que o segundo e terceiro colocados.

Entre os feitos mais impressionantes temos uma vitória por 3x1 sob o Volta Redonda, fora de casa, e uma vitória dentro de casa contra o Athletic. O Volta Redonda e o Athletic são equipes fortes e favoritas para avançarem para a próxima fase.



Volta Redonda



O Volta Redonda conseguiu se estabelecer como vice-líder da competição após 7 partidas disputadas. É importante destacar que há equipes com uma partida a menos que o Volta Redonda e estão na cola da equipe.



Ferroviária



O Ferroviária conseguiu empatar com o líder do campeonato após 8 partidas jogadas. Nessa altura, os dois times contam com 16 pontos. O problema é que o Ferroviária tem duas partidas a mais que o líder e já fez jogos bem medianos, como o empate contra o Aparecidense dentro de casa.



Athletic



O Athletic é um time bastante forte. Assim como o líder Botafogo-PB, conseguiu se destacar após 6 partidas jogadas. O Athletic conseguiu começar esse campeonato com vitórias importantes.



São Bernardo



O São Bernardo tem sido inconsistente, empates e derrotas atrapalharam o clube, o que inclui uma derrota para o Londrina. Apesar disso, uma posição entre os 8 melhores é algo bastante plausível para a equipe





Figueirense



Após 8 partidas o Figueirense conseguiu se estabelecer em 7º colocado. Algumas derrotas e empates contra times de pouca expressão no campeonato colocam em dúvida as reais chances dessa equipe. É o tipo de time que terá que lutar para se estabelecer entre os 8 primeiros colocados.



Tombense



O Tombense está na cola do Figueirense, praticamente empatado em pontos nessa fase inicial, mas com o detalhe de que o Tombense tem jogos a menos. Dessa forma é uma equipe com chances séries de ficar no Top 8.



As chances do Londrina