Cachaça Estância Moretti conquista mais duas medalhas em concurso nacional

A Cachaça Estância Moretti de Jandaia do Sul - Paraná, conquistou no dia 20 de Agosto de 2021, mais duas medalhas na Expo Cachaça 2021 a vitrine mundial da cachaça realizada em Belo Horizonte - MG.



A Cachaça 4 Madeiras, foi premiada com a medalha de Mérito sensorial na categoria Blends de Madeiras.



Já a Cachaça 8 Anos, foi premiada com a Medalha de Ouro, como destaque sensorial, pontuação máxima da categoria Cachaças Safras Especiais.



“Receber uma certificação com tamanha importância, nos mostra que estamos no caminho correto, levando sempre o que há de melhor para os consumidores e apreciadores deste produto originalmente brasileiro”, comenta Luiz Carlos Moretti



A Estancia Moretti, soma sua terceira medalha, em dois anos de participação no concurso, em 2020, a cachaça Imburana foi premiada com medalha de Prata e agora, são mais duas medalhas para compor nosso quadro.



Agradecemos a todos os nossos clientes, representantes e a todos os apreciadores de cachaça.