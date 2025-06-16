Ministro do Turismo defende legalização dos cassinos para impulsionar economia e turismo no Brasil

O Brasil possui um Projeto de Lei aprovado na Câmara dos Deputados desde 2022 que libera os cassinos físicos, mas ainda precisa ser votado no Senado para entrar em vigor.
A popularidade dos jogos cresce à medida que o debate sobre cassinos físicos aquece também o interesse por cassinos online no Brasil, fortalecendo o mercado nacional. Saiba quando apostar e quando parar.
O Ministro do Turismo, Celso Sabino, é um dos principais defensores da legalização dos cassinos físicos no Brasil. Segundo ele, o país é o único membro do G20, fora as nações muçulmanas, que ainda não liberou a prática.
Sabino também ressaltou que a religião não deve ser um impedimento para a legalização, mesmo com a oposição da bancada evangélica. “O projeto já recebeu mais de 400 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, e estamos trabalhando para que seja aprovado no Senado em breve.
Há cassinos em países evangélicos, cristãos. Isso não pode ser um impeditivo”, destacou Celso Sabino.
Ministro aposta em liberação para impulsionar economia
O Projeto de Lei prevê que todos os estados do país possam ter ao menos uma unidade física de cassino. Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Pará poderão contar com até duas empresas, enquanto São Paulo poderá abrigar até três, considerando seu tamanho populacional.
Com isso, a tendência é que movimente todo o país, impulsionando o turismo e a economia nacional, já que haverá regras para as empresas, seguindo padrões aprovados no Projeto de Lei.
“O projeto, na verdade, autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos integrados de lazer, como resorts e hotéis de alto padrão. Os cassinos também poderão ser instalados em embarcações marítimas, limitadas a 10 no país”, afirmou o ministro em entrevista ao jornal Correio Braziliense.
Nessa linha, a expectativa é que o país receba R$ 100 bilhões em investimentos, além de gerar aproximadamente 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos e uma arrecadação na casa de R$ 22 bilhões no geral.
De acordo com pesquisa, população apoia legalização
Uma pesquisa encomendada pelo senador Irajá e realizada pelo DataSenado revelou que a maioria dos brasileiros apoia a legalização dos cassinos. O levantamento ouviu 5.039 pessoas com 16 anos ou mais, com o objetivo de captar a opinião pública sobre o tema. O próximo passo é a votação do projeto no Senado.
Entre os principais pontos da pesquisa, podemos dest
acar que:
● 34% dos entrevistados são contra a legalização dos cassinos;
● 6% disseram não ter opinião formada sobre o tema;
● 84% dos que apoiam a legalização afirmaram que frequentariam casas de bingo ou video bingo;
● 58% acreditam que a legalização aumentaria a arrecadação de impostos;
● 44% consideram que a medida pode gerar novos empregos;
● 82% dos entrevistados consideram importantes ou muito importantes as regras para evitar lavagem de dinheiro e proteger pessoas com transtorno do jogo;
● 77% defendem a adoção de mecanismos para prevenir o endividamento de jogadores.