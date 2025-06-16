Ministro do Turismo defende legalização dos cassinos para impulsionar economia e turismo no Brasil





O Brasil possui um Projeto de Lei aprovado na Câmara dos Deputados desde 2022 que libera os cassinos físicos, mas ainda precisa ser votado no Senado para entrar em vigor.





A popularidade dos jogos cresce à medida que o debate sobre cassinos físicos aquece também o interesse por cassinos online no Brasil, fortalecendo o mercado nacional. Saiba quando apostar e quando parar.





O Ministro do Turismo, Celso Sabino, é um dos principais defensores da legalização dos cassinos físicos no Brasil. Segundo ele, o país é o único membro do G20, fora as nações muçulmanas, que ainda não liberou a prática.





Sabino também ressaltou que a religião não deve ser um impedimento para a legalização, mesmo com a oposição da bancada evangélica. “O projeto já recebeu mais de 400 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, e estamos trabalhando para que seja aprovado no Senado em breve.

Há cassinos em países evangélicos, cristãos. Isso não pode ser um impeditivo”, destacou Celso Sabino.













Ministro aposta em liberação para impulsionar economia