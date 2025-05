Com os pés no chão e a cabeça erguida, o Brasil vive os resultados de quem voltou a cuidar do povo

Do reforço no SUS à geração de empregos, Londrina sente os avanços da campanha “O Brasil é dos brasileiros”, que coloca o povo no centro das prioridades do Governo Federal



Depois de anos difíceis, a esperança voltou a dar sinal de vida. E ela vem no sorriso de quem conseguiu um emprego, no jovem que segue estudando graças ao Pé-de-Meia, na mãe que sai da farmácia com os remédios garantidos.

Essa virada tem nome: “O Brasil é dos brasileiros”. Em dois anos, o Governo Federal mostrou que, quando o país é governado com escuta, planejamento e compromisso com o povo, a vida melhora de verdade.

E não é conversa fiada. São dados, obras e políticas públicas que já estão chegando em cada canto do Brasil. Inclusive aqui, em Londrina.

Mais do que sentimentos, os números também comprovam.



Neste balanço, você vai ver como as ações do governo estão impactando diretamente a vida de milhões. E por aqui, no Norte do Paraná, tem muito resultado pra contar também! Vem dar uma olhada!