Compagas tem rede de abastecimento segura, eficiente e moderna

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) está em plena expansão rumo ao Norte do Paraná, com Londrina e Maringá como protagonistas desse avanço estratégico. A companhia leva consigo uma infraestrutura moderna e segura, que já percorre mais de 920 quilômetros e conecta 16 municípios responsáveis por 37% do PIB estadual.





O gás natural canalizado é sinônimo de praticidade e segurança. Com fornecimento contínuo direto da rede para o ponto de consumo, ele elimina a necessidade de botijões ou centrais de gás, dispensando estocagem e trocas de cilindros. Isso representa mais conforto para o consumidor e menos riscos logísticos, especialmente em ambientes residenciais, comerciais e industriais.





Além da comodidade, o sistema da Compagas é monitorado remotamente e conta com redundância operacional, o que garante confiabilidade superior em relação a modelos que dependem de reabastecimento. A rede recebe inspeções periódicas, testes de estanqueidade, sensores de pressão e manutenção preventiva, tudo realizado por equipes técnicas qualificadas e com atendimento emergencial 24 horas por dia, sete dias por semana.





"A segurança dos nossos clientes está no centro de todas as decisões. Cada metro de rede é planejado com esse compromisso em mente", afirma o gerente de engenharia da Compagas, Layre de La Torre.





Infraestrutura segura e monitoramento contínuo





O fornecimento de gás natural pela Compagas é realizado de forma canalizada e entregue por meio de uma infraestrutura moderna e segura. As redes de distribuição subterrâneas são construídas com materiais como aço e polietileno de alta densidade (PEAD), seguindo normas técnicas nacionais e internacionais.





A Compagas conta com um sistema de monitoramento 24 horas por dia, feito pelo Centro de Controle Operacional | Foto: Divulgação





Além disso, a Compagas conta com um sistema de monitoramento 24 horas por dia, feito pelo Centro de Controle Operacional da Companhia. Esse acompanhamento em tempo real permite identificar qualquer alteração de pressão ou vazamento, garantindo a atuação imediata por meio de válvulas de bloqueio automatizadas.





“A segurança na distribuição do gás natural é nossa prioridade máxima. Por meio de uma infraestrutura moderna e monitoramento constante, garantimos que as indústrias tenham um insumo confiável e estável, essencial para o funcionamento contínuo e eficiente de suas operações”, ressalta Layre. “Essa confiabilidade não impacta apenas o setor produtivo, ela beneficia toda a sociedade, ao assegurar o abastecimento energético com responsabilidade e eficiência”. complementa.





A Compagas também realiza inspeções preventivas em todo o traçado da rede de gás natural e oferece um canal gratuito e 24h para atendimento aos clientes e emergências: 0800 643 8383 (voz e whats).





Interiorização que impulsiona o desenvolvimento





Londrina, pioneira na interiorização da Compagas, receberá 70 quilômetros de gasoduto para abastecer setores industriais, comerciais, residenciais e veiculares com biometano, uma fonte de energia limpa e renovável. Já foram concluídos 4 quilômetros da rede. Maringá, terceira maior cidade do estado, também integra o projeto com 19 quilômetros de rede previstos.





"A escolha de Londrina e Maringá reflete o potencial dessas cidades para atrair investimentos e crescer com sustentabilidade. O fornecimento contínuo e seguro de energia é um diferencial competitivo para qualquer empreendimento", destaca Layre.





A chegada do gás natural canalizado torna as cidades mais atrativas para novos negócios, reduz custos operacionais e aumenta a eficiência energética. Sem depender da malha rodoviária, o abastecimento é mais seguro, ágil e confiável, fatores essenciais para a indústria e o comércio.





Curitiba como referência





Na capital paranaense, a Compagas já atende mais de 62 mil clientes residenciais. Cerca de 70% dos novos empreendimentos já nascem conectados à rede, evidenciando a valorização de soluções modernas e sustentáveis. A presença do gás natural também impacta positivamente a mobilidade urbana: cerca de três mil caminhões de distribuição de gás foram retirados das ruas, reduzindo o tráfego e a poluição.





"Fazer mais com menos é a chave da eficiência. O gás natural permite isso: mais conforto, mais segurança e menos impacto ambiental", destaca Layre. "O futuro está no agora. A infraestrutura que estamos construindo hoje já transforma a realidade das cidades e prepara o caminho para um amanhã mais sustentável", complementa.





Com foco em tecnologia, segurança e planejamento, a Compagas reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Paraná, levando energia limpa, contínua e segura para cada vez mais paranaenses.



