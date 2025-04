Conheça os 5 maiores campeões do Campeonato Carioca

Cada um desses clubes contribuiu para a rica trajetória do futebol carioca. Independentemente das inúmeras mudanças que fizeram o torneio ganhar fama de “confuso” entre torcedores e quem faz aposta , o estadual do Rio de Janeiro segue sendo um dos mais disputados e prestigiados do país.

O “Cariocão” é uma das competições regionais mais tradicionais do futebol brasileiro. Desde sua criação em 1906, o torneio proporcionou confrontos históricos entre os principais clubes do estado.

Durante o mês de março, o Flamengo empatou com o Fluminense, alcançou o bicampeonato consecutivo e reforçou o seu nome como o maior dos campeões do Campeonato Carioca.

O Flamengo é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, com 39 títulos conquistados. O clube rubro-negro dominou várias décadas da competição e teve grandes times que marcaram época, como o esquadrão liderado por Zico e a triplice coroa de 1981.

O Fluminense foi o primeiro campeão carioca e é um dos clubes mais vitoriosos da competição, acumulando 33 conquistas. A hegemonia tricolor foi notável em diversas épocas, como no começo do Século XX, quando foi tetracampeão consecutivo, além de outros três tricampeonatos.

O Vasco da Gama também figura entre os maiores campeões do Campeonato Carioca, com 20 títulos. Apesar de estar com o maior jejum entre os grandes do Rio, o cruzmaltino tem uma história rica no torneio, com grandes esquadrões e momentos inesquecíveis.





O Vasco foi pioneiro na inclusão de jogadores negros no futebol, marcando sua história com uma forte identidade popular. O time teve campanhas memoráveis, como o tricampeonato entre 1992 e 1994, e as conquistas nas décadas de 1970 e 1980 com Roberto Dinamite.