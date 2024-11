Cristiano Ronaldo disputará a próxima Copa do Mundo?

Cristiano Ronaldo tornou-se, ao longo de sua carreira, um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas, aos 39 anos, já está chegando ao fim de sua jornada. Por isso, torcedores de todo o planeta estão utilizando o código promocional da Betano Portugal para tentar prever se o craque estará na próxima Copa do Mundo.





Por enquanto, CR7 tem conseguido manter um alto nível e continua sendo convocado para a seleção portuguesa. Além disso, para manter-se motivado, o craque divulgou sua meta de chegar aos 1000 gols na carreira.





Esta decisão, portanto, fará com que o atacante mantenha-se ativo e empolgado por mais algum tempo. Com isso, deverá chegar a 2026 mantendo um bom nível, embora com uma idade avançada.





Na próxima Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo terá 41 anos. É claro que já terá passado bastante de seu auge, mas, felizmente para ele, o craque português sempre foi um atleta dedicado e cuidou de seu corpo com muito zelo e profissionalismo.





Afinal, o atacante sempre soube que seu estilo estava muito baseado em sua força física. Arrancadas, impulsão, chutes fortes - tudo isso marcou seu jogo ao longo das últimas duas décadas.





É claro que, com a idade, essas características vão perdendo a força de outros tempos, mas CR7 ainda tem muita lenha para queimar. E, como se sabe, ele também tem outras qualidades que podem ser úteis para a seleção portuguesa, além de sua experiência e do fato de estar acostumado a disputar e vencer torneios importantes.