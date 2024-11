Cruzeiro busca mais um título internacional para a sua galeria

Nos últimos anos, o Cruzeiro atravessou a pior crise da sua história. O clube, acostumado a ganhar títulos, ficou duas temporadas seguidas na Série B, e agora luta para voltar a levantar troféus importantes. No próximo dia 23, a Raposa faz a final da Sul-Americana, e os torcedores já estão utilizando o codigo bonus bet365 para prever o resultado.

Com sete títulos internacionais, o Cruzeiro busca mais um para a sua imponente galeria. O rival desta vez será o Racing, da Argentina, em um duelo que tem tudo para ser equilibrado.

A Raposa vem bastante empolgada, principalmente pelo projeto futuro do clube. Para 2025, por exemplo, os mineiros já estão praticamente acertados com Gabigol, uma contratação que recolocará o Cruzeiro entre os principais elencos do Brasil.

Na atual temporada, aliás, a SAF realizou contratações importantes, o que fortaleceu o elenco e, claro, permitiu que o clube chegasse à decisão da Sul-Americana.



Vaga na Libertadores

Um eventual título, além de trazer mais um troféu internacional para a galeria do Cruzeiro, também vai garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem.

E com o poder financeiro da SAF, as contratações recentes e as futuras, a Raposa certamente entraria como um dos times favoritos ao título.

Neste ano, seu rival Atlético Mineiro está na decisão do torneio. A disputa será contra o Botafogo, em um jogo que promete muito equilíbrio. E caso o Galo fature a taça, vai empatar em número de conquistas da Libertadores com o Cruzeiro.

Portanto, para a Raposa seria muito importante garantir sua vaga na competição do ano que vem e, claro, lutar pelo seu terceiro título.



Final contra o Racing