De Bruyne faz seus últimos jogos com a camisa do Manchester City

Com excelente qualidade técnica e visão de jogo, De Bruyne rapidamente conquistou o carinho dos Citizens. Ele chegou ao clube em 2015 e, 10 anos depois, é, na opinião de muitos, o maior ídolo da história do Manchester City.

Últimos jogos de De Bruyne com a camisa do Manchester City

Os torcedores já estão em clima de despedida, e cada partida é uma espécie de contagem regressiva. No último domingo (6), aliás, o belga disputou seu último clássico contra o Manchester United.





Com seu contrato terminando no dia 30 de junho, é preciso ficar atento para não perder os últimos jogos do craque com a camisa os Citizens. Afinal, o tempo voa.





Dessa forma, KDB terminará a disputa da temporada europeia, mas é provável que não participe do Supermundial de Clubes da Fifa, que, embora tenha início no dia 14 de junho, só vai terminar em 13 de julho.





Por outro lado, a última partida da Premier League, principal competição que o City ainda disputa, vai acontecer no dia 25 de maio. O clube também segue na disputa da FA Cup, e vai disputar a semifinal contra o Nottingham Forest em 27 de abril.