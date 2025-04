Deputado apresenta projeto de lei para criação de Reserva Nacional de Bitcoin no Brasil

Além de, claro, proteger as reservas internacionais contra eventuais oscilações cambiais e riscos geopolíticos. O debate sobre a adoção governamental de ativos digitais se intensifica, principalmente quando se trata das criptomoedas mais voláteis , já que muitos se perguntam como isso afetaria a economia e o mercado de criptomoedas no país.

O deputado federal Eros Biondini (PL/MG) apresentou recentemente um projeto de lei que visa instituir a RESBit (Reserva Estratégica Soberana de Bitcoins) no Brasil. A ideia é diversificar o Tesouro Nacional e fomentar o uso de tecnologias blockchain no setor público e privado.

A proposta de lei e como funcionaria a reserva estratégica soberana de Bitcoins

De acordo com o projeto, a aquisição de Bitcoins seria limitada a até 5% das reservas internacionais brasileiras, garantindo uma estratégia gradual e planejada. Segundo dados do Banco Central do Brasil, as reservas internacionais nacionais ultrapassam os US$ 325 bilhões. Se aprovado, até cerca de US$ 16 bilhões poderiam ser alocados em Bitcoin.





Isso respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e adotando um modelo de transparência, com relatórios semestrais apresentados ao Congresso Nacional. O texto prevê também a criação de sistemas de monitoramento e controle com uso de inteligência artificial e tecnologias blockchain.





Essa abordagem busca assegurar a segurança das transações e o armazenamento das criptomoedas em “cold wallets” (carteiras offline), mitigando riscos de invasão ou roubo digital. A RESBit, caso aprovada, passaria a integrar o portfólio de ativos do governo brasileiro, cuja gestão ficaria a cargo do Banco Central e do Ministério da Fazenda.





O principal intuito é diversificar a composição das reservas, hoje majoritariamente formadas por dólar norte-americano e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista do deputado Biondini, essa iniciativa colocaria o Brasil na vanguarda da nova economia digital. Além disso, permitiria um maior incentivo ao desenvolvimento tecnológico local, sobretudo para soluções blockchain em serviços públicos, ampliando oportunidades de inovação.