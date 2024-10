Do fitness ao cotidiano: Shorts levanta glúteos ganha espaço no guarda-roupa moderno

Enquanto algumas pessoas apelam pelas cirurgias estéticas, outras procuram métodos menos invasivos para ter o corpo desejado, como o shorts que levanta o bumbum. Além dos exercícios físicos, os acessórios são excelentes para "melhorar" a aparência física, sem os riscos do efeito permanente.





As nádegas do Brasil são mundialmente famosas, já se tornaram até uma modalidade cirúrgica referenciada na Europa, o brazilian butt lift é um fenômeno e promete transformar a aparência das europeias. O procedimento médico injeta gordura nos glúteos, mas ganhou o nome atrativo devido a reputação das mulheres nascidas por aqui.





Evitando as cirurgias e tratamentos estéticos, o shorts elevador de bumbum é peça essencial no armário. Por serem abençoadas com o biotipo curvilíneo, quadril mais largo e bumbum grande, as brasileiras que desejam um corpo padrão são as que mais gostam do shorts.





Ele eleva a autoestima com a compressão da região dos glúteos e sustentação, gerando um efeito visual nos looks. A turbinada no bumbum faz sucesso em todas as idades, inclusive é adorado pelas famosas, o “efeito Photoshop” real é alcançado com o shorts, por isso elas apostam na tendência.





Para os glúteos menores os enchimentos são ideais, conhecidos popularmente como bundex, já que o shorts não acrescenta medidas à região, apenas eleva o volume existente no corpo.





O melhor da roupa íntima é a discrição, o shorts é imperceptível quando está no tamanho ideal. O diferencial do shorts levanta glúteos é a naturalidade que a peça exibe, sustentando as curvas do próprio corpo, sem o efeito artificial das calcinhas com enchimento. Ele apenas ressalta o volume da região corporal.





As dicas para a compra dos shorts levanta glúteo são simples: opte pela qualidade e garanta que a medida está correta, depois é só curtir o efeito de bumbum na nuca.