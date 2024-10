Em plena expansão, Londrina será o próximo passo da LBX Construtora

Em breve, a LBX Construtora chegará em Londrina, expandindo sua atuação para este importante centro do estado. A proposta inclui apartamentos compactos, perfeitos para jovens casais e pessoas que buscam uma vida mais confortável. As novas unidades contarão com plantas inteligentes e uma área de lazer completa e mobiliada, priorizando a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores.

Atualmente, a LBX mantém oito obras em andamento em grandes cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Maringá e Umuarama, consolidando-se no mercado com foco na linha do primeiro imóvel.



Expansão e Crescimento

Para 2024, a LBX projeta um crescimento robusto, com o lançamento de mais de oito novos projetos de moradia nos estados do Paraná e São Paulo, representando um aumento de 200% em comparação a 2023. “A atuação segura da LBX, agregando toda a sua experiência no segmento da construção, está garantindo agilidade nos processos construtivos e trazendo respostas muito positivas junto ao mercado”, afirma Eduardo Takahara, diretor financeiro da LBX.



Pioneirismo em Tecnologias Construtivas

A LBX foi pioneira na implementação, em 2012, do sistema de paredes de concreto, uma inovação que proporciona agilidade na construção, sustentabilidade e otimização do canteiro, além de reduzir o desperdício. “O sistema permitiu o que chamamos de industrialização do canteiro de obras, algo que outras construtoras estão fazendo agora, mas que fomos pioneiros há mais de 10 anos”, destaca diretor de produção, Luiz Felipe Egoroff Holanda.



Oportunidade de Investimento

O diretor de novos negócios, Alberto Fleith Lemuch, comenta, “Contamos com um time dedicado a prospectar novos negócios e pessoas certas olhando para novos direcionamentos e expansão”. Gustavo Mori Ubaldini, diretor comercial, complementa: “O empreendimento projetado para Londrina fará uma grande diferença para moradores e investidores, pois é um projeto único e sustentável, pensado para somar à vida de quem viverá nele, com segurança, qualidade de vida e muito conforto.”

Em breve, aguardem o lançamento oficial deste empreendimento, que promete contribuir para a realização do sonho de muitos. A LBX Construtora está preparada para continuar seu legado de inovação e excelência, elevando o padrão de moradia e investimento em Londrina.

LBX Construtora: Inovação e Qualidade no Setor Imobiliário