Em qual memecoin Elon musk investiria hoje?

Elon Musk , bilionário e CEO da Tesla e SpaceX, é uma figura emblemática no mercado de criptomoedas, especialmente no universo das memecoins. Sua influência em tokens como Dogecoin ($DOGE) e Shiba Inu ($SHIB) já demonstrou o poder de suas declarações em impulsionar valorizações massivas e movimentar comunidades globais.

Com isso em mente, analisamos detalhadamente esses tokens. Confira abaixo suas características, funcionalidades exclusivas e os motivos que podem impulsionar sua valorização.

CatSlap ($SLAP)

CatSlap está chamando a atenção no mercado por sua abordagem criativa e potencial de viralização. Inspirado na temática felina, o token combina gamificação e engajamento comunitário através do Slapometer, um jogo que promove competições globais entre os usuários.

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained, outro forte concorrente, já arrecadou mais de US$ 40 milhões em sua pré-venda. Com uma comunidade crescente e expectativa de listagem em exchanges de primeira linha, $PEPU é um candidato natural para investidores visionários que buscam multiplicar seus ganhos.





O apelo de sua temática e sua conexão com o popular Pepe the Frog certamente captariam o interesse de Musk, que tem um histórico de apoiar projetos com forte presença cultural.





