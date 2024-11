Hospital próprio e expansão de serviços: como a Unimed revoluciona a saúde em Londrina

Uma trajetória de sucesso é construída a muitas mãos. Como diz o ditado, é a união que faz a força e que tira sonhos, desejos e vontades do papel. A Unimed Londrina é resultado da união de profissionais que querem cuidar da saúde integral da comunidade e que acompanha todas as fases da vida: da criança ao idoso. Com um crescimento notório, tanto em estrutura quanto em número de beneficiários, a cooperativa segue se reinventando e trazendo o que há de melhor para Londrina.

Presidente da Unimed Londrina, Celso Fernandes Junior explica que a cooperativa veio para revolucionar o campo da saúde na década de 1970, que enfrentava grandes desafios na época, como a insatisfação dos médicos com a baixa remuneração e a falta de tempo para consultar os pacientes. “Esses fatores motivaram um grupo de médicos a buscar uma solução que permitisse oferecer atendimento de qualidade, fortalecendo o vínculo com o paciente e garantindo um diagnóstico mais preciso e um tratamento eficaz”, conta.



Celso Fernandes Junior, presidente da Unimed Londrina, fala o vínculo entre a cooperativa e a cidade - Divulgação



A solução para os desafios veio por meio da união. Em março de 1971, 57 médicos se uniram para fundar a Unimed Londrina, uma cooperativa de saúde que foi criada com o objetivo de beneficiar tanto os clientes quanto os profissionais da área. Desde então, há 53 anos, a cooperativa vem se consolidando como referência em cuidado humanizado e excelência na saúde.

Ricardo Häussler, superintendente de Desenvolvimento e Mercado da Unimed Londrina, explica que o Sistema Unimed é a maior rede cooperativista médica do mundo, formada por 340 cooperativas que reúnem 118 mil médicos, atendendo mais de 20 milhões de beneficiários em todo o Brasil. “Esse alcance nacional é um dos grandes diferenciais, pois permite integração entre as cooperativas para compartilhar boas práticas e inovações”, detalha.



Hospital Unimed Londrina



Responsável por cuidar de 210 mil vidas, a Unimed Londrina é a maior operadora de saúde da região, com 1,2 mil médicos cooperados, 1 mil colaboradores e a maior rede de laboratórios, clínicas e hospitais credenciados de excelência. E como o trabalho nunca termina, a principal novidade é a construção do Hospital Unimed Londrina, localizado próximo ao Jardim Botânico, na zona sul da cidade.



Hospital Unimed Londrina - Divulgação



Celso Fernandes Junior detalha que as obras do hospital, que vai ocupar uma área de 29 mil m², vão de vento em popa, sendo que a inauguração está prevista para o segundo semestre do ano que vem. Ao todo, vão ser 150 leitos e estrutura capaz de realizar atendimento de média e alta complexidade. “O projeto também prevê a implementação de tecnologia de ponta, garantindo a Londrina e região um avanço significativo na qualidade do atendimento médico, além de geração de empregos diretos e indiretos”, celebra.



O hospital próprio é mais um passo importante para consolidar toda a rede de cuidados - Divulgação



Para o presidente da Unimed Londrina, o hospital será um presente para a cidade de Londrina e para toda a região. Hoje, a cooperativa já oferece aos seus beneficiários atendimento de qualidade, com foco em saúde humanizada, mas o hospital próprio é mais um passo importante para consolidar toda a rede de cuidados, ampliando a capacidade de atendimento e trazendo uma estrutura de ponta para a cidade.

“O impacto desse hospital será significativo, não só pela alta qualidade dos serviços médicos que ele proporcionará, mas também pelo fortalecimento da infraestrutura de saúde local. Ele trará mais conforto, mais opções de atendimento e um avanço considerável na assistência à saúde, elevando ainda mais o padrão de qualidade de vida para os londrinenses”, aponta, complementando que esse é um sonho que está saindo do papel.



Necessidades dos beneficiários





Unidade atende a crianças com até 12 anos - Divulgação



Com as obras do Hospital Unimed Londrina a todo vapor, o cuidado com a saúde dos beneficiários não para por aí, já que o Centro de Cuidados Unimed oferece dois tipos de atendimento. No térreo, uma estrutura especializada em nefrologia, para assegurar a qualidade e o conforto de quem precisa de diálise. No andar superior, atendimento pediátrico 24h para crianças menores de 12 anos, com seis consultórios, 22 leitos, uma sala de isolamento e equipamentos para exames laboratoriais e de imagem.





“A nossa pediatria é considerada de vanguarda, pois em muitas cidades não há unidades exclusivas para atendimento infantil, o que torna essa nova unidade um diferencial importante para Londrina”, complementa o presidente. Segundo o diretor, a pediatria era uma demanda dos beneficiários, que queriam um espaço exclusivo para o cuidado dos pequenos.







Pronto Atendimento



Como o cuidado com o paciente vai desde os primeiros dias de vida até a velhice, o Pronto Atendimento da Unimed, na Rua Senador Souza Naves, agora é referência no atendimento para a população acima de 12 anos. A mudança, de acordo com o presidente, otimizou o fluxo de atendimento, garantindo um ambiente mais adequado e especializado.

Além de toda a ampliação na rede de atendimento, Ricardo Häussler aponta que a Unimed Londrina conta com diversos outros serviços, como Centro Multiprofissional Unimed – que inclui psicologia, nutrição e terapia ocupacional -, clínicas de Fisioterapia, Vacinas, Oncologia e Medicamentos Especiais, atendimento domiciliar, além do Centro de Promoção de Saúde - esse último promove a adoção de hábitos saudáveis e cuidado preventivo. “O compromisso da cooperativa com o cuidado integral se reflete também no incentivo à prevenção, essencial para manter a vida do cliente com qualidade e bem-estar”, complementa.



Um vínculo criado há 53 anos