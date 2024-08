Inauguração do Instituto Siela: uma celebração da medicina integrativa

Especialidades Médicas Oferecidas



· Enfermagem com Fototerapia: Tratamentos inovadores com uso de luz para diversas condições de saúde.

· Ginecologia com Especialização em Nutrologia: Focada em saúde integral da mulher, incluindo prevenção e tratamento de doenças ginecológicas com uma abordagem nutricional.

Organização e Cerimonial



Participação da Mídia e Entretenimento



O evento contou com a presença de renomados jornalistas, como Thiago Nassif, do Folha de Londrina, e Gustavo Godoy, do programa Guest, que cobriram a inauguração e destacaram a importância do Instituto para a comunidade.





A atmosfera festiva foi enriquecida pela apresentação do renomado grupo Allegro, que trouxe a magia da música clássica com performances de violino e piano, proporcionando um ambiente sofisticado e acolhedor para os convidados.