Investimentos de capital privado: entenda como funciona

Um dos maiores assuntos do momento, é sem sombra de dúvidas sobre investimentos. E há duas opções de capital público e de capital privado, conhecido como Private Equity. O investimento em capital privado faz parte da categoria de investimento alternativo e permite que, instituições e indivíduos invistam e participem do crescimento de empresas emergentes. Entenda um pouco melhor.

Dessa forma, trata-se de uma negociação de empresas que não são negociadas publicamente, não estando disponível para o mercado de ações. Mas não se engane, o objetivo desse investimento, assim como o da Bolsa de Valores, é gerar o lucro. Com essa abordagem, os compradores visam empresas em estágios iniciais, mas com potencial de crescimento.

● O capital de crescimento : no qual as empresas buscam um financiamento para expandir seus negócios, o que significa que estas já estão em crescimento e tem potencial de expandir ainda mais;

Qualquer interessado poderá investir em capital privado, sendo os principais investidores em Private Equity os fundos de investimento, as empresas de investimento, as empresas de capital de risco, que são quem mais investem em outras empresas com dificuldades financeiras, além dela, as gestoras de ativos, e por fim, ainda se encontram os investidores individuais de alto patrimônio líquido.





A principal diferença entre cada investidor está no tempo em que atuam com as empresas que investem. Geralmente, as participações nas empresas levam de 5 a 10 anos, antes dos acionistas vendê-las, mas ele poderá ser maior ou menor, a depender do investidor.