Investindo em Bitcoin com responsabilidade: dicas para os curitibanos navegarem no mundo das criptomoedas

O mundo das criptomoedas parece intimidador quando observado de fora por aqueles sem experiência na área, mas a verdade é que os conhecimentos básicos são suficientes para dar os primeiros passos.



Segundo dados publicados pelo portal oficial do Governo Federal, Curitiba tem hoje mais de 1,7 milhão de empreendedores, entre os microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte. Isso a torna uma das capitais brasileiras que mais movimenta a economia nacional.

Embora não existam dados mais específicos sobre quantos desses empreendedores trabalham com as moedas digitais, é certo que se trata de uma parcela significativa, levando em conta o crescimento do mercado de criptos no país. É importante falar sobre o tema no contexto da educação financeira.

Mais do que investir em Bitcoins e outras criptomoedas, é indispensável ter boas informações, a fim de evitar golpes e reduzir possíveis perdas quando se explora esse mercado. Nesse texto nós vamos abordar 4 dicas interessantes que podem ser seguidas por curitibanos que estão navegando na área.



1. Tenha uma carteira de criptoativos diversificada

De acordo com o especialista Vinicius Bazan, head de criptoativos da plataforma de investimentos Empiricus Research, “não há um número mágico de quantas criptomoedas um investidor deve ter”. Ao mesmo tempo, Bazan reforça que se deve diversificar a carteira e não apostar numa única moeda.

A lógica é a mesma utilizada para outros tipos de investimentos: quanto mais dinheiro você colocar em uma única área, maiores serão as chances de perder tudo caso essa área em questão imploda. Ao mesmo tempo, os crescimentos inesperados podem compensar o que não retornou em outra moeda.



2. Fique atento às variações do mercado de criptoativos

O Bitcoin, assim como outras moedas como o dólar e o euro, varia em preço de acordo com flutuações do mercado. O preço atual do Bitcoin hoje, por exemplo, não será o mesmo de amanhã e não é o mesmo de ontem. Isso significa que é preciso saber como as coisas estão antes de começar a investir.

A plataforma Binance é um exemplo de recurso que auxilia com a tarefa, mostrando dados em tempo real sobre o valor do Bitcoin e demais criptomoedas, em comparativo com o real brasileiro, o dólar e todas as outras moedas. Há o momento certo de comprar e o momento certo de vender suas Bitcoins!



3. Esteja por dentro das regulamentações de criptos em cada país

O Brasil hoje conta com o “Marco Legal dos Criptoativos”, legislação que norteia a comercialização de moedas digitais no país. Isso, de cara, deixa claro que há leis protegendo esse espaço. Os desafios começam quando consideramos que cada país possui regras distintas em relação às moedas digitais.

A fim de investir adequadamente, é preciso estar por dentro das regulamentações; não apenas do que está em vigência no Brasil no momento , mas também do cenário internacional. Aliado a isso, deve-se sempre estar atento para as mudanças, a fim de manter a sua carteira digital saudável e estabilizada.



4. Conheça todas as principais informações sobre essas tecnologias

Você sabe o que é a “blockchain”? E quanto ao termo “criptoativos”? Se a resposta for “não”, isso não é uma vergonha, mas significa que você deve pesquisar um pouco mais antes de começar a investir em moedas digitais, seja a Bitcoin ou outra. Estar atualizado nas tecnologias é algo pra lá de essencial.

A influenciadora digital Nath Finanças, popular nas redes sociais, alerta para a educação financeira dos brasileiros, o que naturalmente inclui as criptomoedas. Isso ajuda, inclusive, a dissipar a ideia de que apenas as pessoas “ricas” devem investir em moedas digitais. Qualquer um pode começar nessa área!



Comunidades e eventos locais como suporte para investidores iniciantes