Jogadores profissionais: o que você precisa fazer para se tornar um

Jogar online em tempo integral e ganhar dinheiro com isso parece um sonho, não? Acredite, existem jogadores que estão fazendo exatamente isso. E eles estão ganhando muito dinheiro. O tamanho do mercado de eSports foi avaliado em US$ 942,34 milhões em 2020 e deve chegar a US$ 4.758,99 milhões em 2030, um crescimento de 17,5%.

Nos últimos tempos, a tecnologia evoluiu drasticamente e tornou a vida e o trabalho mais fáceis em comparação com os velhos tempos. Um dos efeitos mais positivos da tecnologia é a facilidade com que as pessoas podem trabalhar.

Como se tornar um jogador profissional





Encontre sua motivação





Como em tudo na vida, é importante jogar pelos motivos certos. O amor pela competição, a satisfação de crescer como jogador e o sentimento de que finalmente você está no caminho certo, são razões válidas para jogar.





A longo prazo, as motivações positivas são o que mantém os jogadores engajados. Os jogadores motivados somente por dinheiro, fama e sucesso rápido, provavelmente vão desistir antes de se tornarem profissionais. Amar o jogo fará muita diferença durante a prática diária, à medida que você gradualmente adquire as habilidades necessárias para se tornar profissional.





No que a jogos como o poker diz respeito o interesse pelo jogo não é suficiente. Isto porque a habilidade, capacidade de análise, compreensao de timings e estudo do adversário são fundamentais. Isto mudou um pouco com os jogos de poker online porque deixou de se poder observar os jogadores adversários e também o acesso a torneios e este tipo de jogos aumentou significativamente. Como tal, é importante escolher bem o operador de casinos online onde, no Brasil, por exemplo, a 888 é líder no que a poker online diz respeito. E é fácil





de entender o porque quando se entra no site e percebe a facilidade de acesso a torneios, estilos de jogo e até tutoriais para compreender todas as regras. A seguranca das transacoes também é algo decisivo na escolha de um operador para jogar online mas acaba por ser um jogo em que apenas o interesse pelo mesmo não é suficiente para se conseguir ter sucesso e uma carreira profissional.





Escolha seu jogo





O próximo passo é encontrar o seu jogo. O valor de escolher um jogo estabelecido como eSport é que a infraestrutura e os recursos já estão prontos para oferecer suporte a jogos profissionais. Títulos de eSports de longa data como League of Legends, Dota 2 e CounterStrike: Global Offensive têm bases de jogadores grandes e dedicadas e, por extensão, torneios patrocinados com prêmios lucrativos. A desvantagem é que são mais difíceis para os recém-chegados entrarem. Existe o risco de que a cena competitiva de um jogo não prospere, e nesse ponto você pode ter que escolher um novo jogo.





Um bom conselho é experimentar alguns e ficar com o que você realmente ama. Você vai perceber isso com o tempo.





Junte-se à uma comunidade





Tanto quanto o jogo profissional é sobre o talento individual, também é sobre a cultura em torno do jogo. Antes de investir muito tempo aprendendo os detalhes de um jogo específico, passe algum tempo espreitando em fóruns e outros lugares onde os jogadores se reúnem. A experiência fornecerá uma melhor indicação do caminho a seguir e você poderá julgar se a jornada do jogador profissional está alinhada com seus objetivos e motivações pessoais.





Mergulhar no cenário de um jogo é essencial para avançar em sua carreira, portanto, aproveite a companhia de outros jogadores. Os pontos mais sutis da meta de um jogo podem ser descobertos em fóruns e canais do YouTube, por exemplo. Os jogadores precisam interagir uns com os outros para acompanhar a evolução das metas e também para iterar nelas. Além disso, uma comunidade é uma motivação poderosa para permanecer investido em um jogo a longo prazo.





Prática





É fácil encontrar pessoas para jogar, e se você quer ganhar, você precisa praticar.





Primeiro, domine a mecânica do jogo. Concentre-se em aprender habilidades específicas do jogo até que elas se tornem arraigadas em sua memória. Jogadores profissionais praticam incansavelmente para se manterem afiados e fazer melhorias minuciosas, mas jogadores que estão apenas começando também devem melhorar drasticamente com a prática.





Enquanto você aprimora suas habilidades, comece a pesquisar a estratégia abrangente do jogo. No poker online, por exemplo, você precisa estudar continuamente boas estratégias matemáticas, pois dependerá muito mais dessas habilidades do que da sorte, para ser um vencedor.





Um bom jogador profissional é um verdadeiro estrategista. Compreender seu papel em uma determinada situação é um bom ponto de partida, pois a meta usada pelos profissionais – como a estratégia GOATS que dominou a 1ª temporada da Overwatch League – pode ser muito complicada para os iniciantes coordenarem.





Ainda assim, há muito a ganhar assistindo os melhores jogadores. Tanto os vídeos quanto as transmissões ao vivo são ótimos recursos para aprender bons hábitos no jogo e fornecem um ponto de referência de como você deve jogar o seu jogo.





Mais tarde, à medida que você estiver melhorando, revisar os replays de suas próprias partidas permitirá que você divida seu estilo de jogo e aprenda com seus erros. Todos os melhores jogadores fazem isso.





Encontre uma equipe





Depois de construir uma reputação como um concorrente sério, encontre uma equipe. Jogar ao lado de outros – especialmente aqueles que são melhores que você, ou que têm habilidades diferentes – é uma das experiências mais valiosas que um jogador pode ter.





Se você for realmente bom, uma equipe provavelmente o encontrará.





Aprender a jogar bem com os outros é necessário para jogos baseados em equipe como CS:GO e Dota 2. Mas mesmo para jogos solo como Hearthstone ou StarCraft 2 , há valor em se conectar com uma comunidade com a mesma opinião.





Mantenha-se equilibrado





Os melhores jogadores profissionais são os que aprendem a equilibrar a prática com atividades longe da tela, incluindo uma nutrição adequada, exercícios e uma vida social ativa – melhora o foco e evita o esgotamento mental. Manter um estilo de vida saudável permitirá que você permaneça motivado por tempo suficiente para desenvolver as habilidades que, em última análise, atrairão organizações profissionais.





Viva como um profissional





Tornar-se um jogador profissional leva anos de trabalho duro e prática, mas há mais do que trabalhar constantemente. Para evoluir como jogador, é importante adotar uma abordagem completa de treinamento – que inclua desenvolver habilidades sociais, expandir seu conhecimento do jogo, encontrar fontes positivas de motivação e manter um estilo de vida saudável.





Alinhe-se com esses princípios e você verá melhorias dentro e fora do jogo.





O setor de jogos online é imenso. Na verdade, é maior do que a indústria do cinema e da música juntos e cresce continuamente. Os jogos online são os favoritos e existem mais de dois bilhões de jogadores em todo o mundo. Isso é 26% da população mundial... e vai aumentando. À medida que a demanda por eventos de videogame online aumenta, criará oportunidades lucrativas para o mercado de esportes eletrônicos globalmente.





Se você tem a pretensão de ser um jogador profissional e ganhar muito dinheiro, a hora é agora!