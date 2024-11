Lazer no celular: os aplicativos mais populares de jogos e entretenimento para adultos

Os smartphones são uma porta de entrada para o mundo, em especial àqueles que buscam um tipo de entretenimento acessível e barato. Os apps proporcionam diversão com jogos, vídeos e muito mais!



Segundo dados obtidos pela Pnad (a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) em 2022, cerca de 91,5% dos lares brasileiros já contam com acesso à internet. Dentre os usuários abrangidos nesse total, 98,9% se conectam à rede a partir de dispositivos móveis, exclusivamente ou em conjunto.

Isto é: há aqueles que acessam a internet de computadores ou outros dispositivos smart, mas mesmo esses ainda fazem o uso dos smartphones. A prevalência desses números mostra a importância de se desenvolver jogos voltados aos celulares ou ao menos compatíveis com quem tem um acesso móvel.

Os percentuais são ainda mais altos no Paraná, com a Pnad mencionando 92,9% dos lares conectados. E isso sem citar os locais públicos com Wi-Fi, algo que já existe em muitos espaços de Londrina e da capital e facilita para que aqueles sem internet em casa possam usar a rede mundial de computadores.

Pensando em tudo isso, nós elaboramos uma lista com 6 tipos de aplicativos populares voltados ao entretenimento para adultos. Para isso, consultamos as lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Android e iOS, checando o que está fazendo mais sucesso entre os usuários que utilizam os celulares.



1. Plataformas de streaming de conteúdo audiovisual

As plataformas de streaming estão entre os aplicativos mais baixados nas lojas de apps, o que não é uma grande surpresa. Se antes tínhamos apenas a Netflix como alternativa, atualmente ela compete com apps como a Disney+, Amazon, Max, Paramount+ e até mesmo alternativas grátis como o Tubi.



2. Redes sociais

Se fossemos considerar o “top10” dos aplicativos mais baixados nos dispositivos móveis, ao menos metade das posições seriam tomadas pelas redes sociais. Aliado aos já clássicos Facebook, Instagram, TikTok e X, o app do Bluesky tem crescido em popularidade como um “rival” direto do antigo Twitter.



3. Jogos de cassino online e plataformas de apostas esportivas

Com a regulamentação dos cassinos online e das plataformas de apostas esportivas em 2024, a popularidade desses serviços disparou em todo o Brasil. Mesmo antes disso, as plataformas já eram bastante procuradas pelos brasileiros, especialmente como uma opção de entretenimento nos smartphones.

Esses sites oferecem uma grande diversidade de jogos, que vão desde os mais baseados em sorte, como as slots e roletas, até os que exigem maior estratégia, como os jogos de cartas. Isso atrai uma variedade de perfis de jogadores, que buscam experiências adaptadas aos seus interesses. Além disso, a facilidade de acesso por meio de versões móveis tem feito esses jogos ainda mais populares, com muitos cassinos oferecendo aplicativos exclusivos para facilitar a experiência.

Para os londrinenses que estão começando ou desejam explorar melhor as opções disponíveis, plataformas especializadas podem ser uma excelente ajuda. Sites como o Rei do Cassino, por exemplo, fazem a comparação entre diferentes cassinos online, listando os melhores para o público local, com informações detalhadas sobre os tipos de jogos, bônus oferecidos e a compatibilidade com dispositivos móveis.

Isso permite aos jogadores de Londrina - e de todo o país -, que têm cada vez mais acesso a essas plataformas, tomar decisões mais informadas e escolher as opções que melhor atendem às suas preferências e ao seu estilo de jogo.



4. Jogos do gênero quebra-cabeça

No item anterior nós citamos os jogos de cassino online como exemplo de entretenimento nos apps, mas seria injusto que essa fosse a única opção ocupada pelos jogos eletrônicos. Títulos do gênero de quebra-cabeça, como Candy Crush, Farm Heroes, Royal Match e Homescapes também fazem sucesso.



5. Aplicativos de leitura de livros, quadrinhos e outros textos

Os dispositivos móveis conhecidos como “e-readers” já são bastante conhecidos pelos brasileiros, mas uma parcela considerável das pessoas ainda lê os livros nos próprios celulares ou em tablets. Além de apps tradicionais que agregam bibliotecas variadas, há também jogos de leitura e tomada de decisão.



6. Aplicativos de relacionamento

Em um mundo moderno onde temos pouco tempo para conhecer pessoas presencialmente, apps como o Tinder são uma excelente alternativa para os adultos encontrarem conexões românticas. Isso vale tanto para quem busca uma relação séria, quando para quem procura por encontros mais casuais.



7. Plataformas de postagem e compartilhamento de vídeos