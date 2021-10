Maxi International Learning, uma janela para o mundo!

Transformação. É isso que nos impulsiona! Educação só faz sentido quando transforma. Por isso desenvolvemos cuidadosamente um programa bilíngue, que vai muito além de preparar o aluno para falar com fluência uma língua estrangeira. Queremos que nosso aluno entenda os complexos desafios de um mundo cada vez mais globalizado, queremos que nosso aluno seja ativo e participativo no mundo em que vive.



Nossa proposta pedagógica está em constante evolução, por isso apresentamos a segunda fase do Maxi International Learning. Ainda mais internacional, mais conectado com o mundo e com as práticas educativas de ponta. Nosso currículo internacional proporciona para todos os segmentos um grande diálogo, uma conversa interdisciplinar em Língua Inglesa, a tecnologia conversa com a Geografia, que conversa com a Ciência, que conversa com a Matemática, e todos conversam com o mundo!





As crianças que iniciam o aprendizado em uma segunda língua de forma precoce apresentam funções cerebrais executivas mais desenvolvidas, conseguem compreender com mais facilidade a língua materna e, com o passar dos anos, têm mais consciência metalinguística. Além disso, são capazes de tomar decisões com mais rapidez e eficiência e são mais empáticas, pois aprendem a considerar diferentes pontos de vista e maneiras de se comunicar. Aliado a todos esses benefícios, oferecemos um currículo integrado em Português e Inglês para o Minimaternal e o Maternal. Por meio de projetos engajadores e de um currículo internacional, as crianças observam, exploram e vivenciam o mundo nas duas línguas, Português e Inglês, e para os demais níveis deste segmento oferecemos uma carga horária estendida em Inglês, dando continuidade ao trabalho com o currículo internacional, de forma lúdica e significativa.



Para os alunos do Ensino Fundamental – séries iniciais, oferecemos carga horária aumentada em disciplinas do currículo de Cambridge International de forma integrada ao currículo regular, sempre trabalhadas em Língua Inglesa. A exploração e a vivência do mundo auxiliam o aluno a desenvolver uma abordagem holística das áreas de conhecimento. Essa abordagem fornece aos alunos o conhecimento e as habilidades de que precisam para se destacar nas fases posteriores da vida escolar e para explicar o mundo ao seu redor.



Os alunos do Ensino Fundamental – séries finais, com o Middle e High School para alunos do Ensino Médio, têm a possibilidade de explorar mais componentes de Cambridge International, por meio de projetos interdisciplinares, além de se preparar para, ao final dos três anos do curso, prestar os exames Checkpoint, da Universidade de Cambridge. Já no High School os alunos se preparam para prestar os exames internacionais IGCSE em sete disciplinas, incluindo Empreendedorismo, Gestão Ambiental, Design, Tecnologia e Economia, ficando assim ainda mais preparados para uma escolha profissional consciente e concreta, tendo o mundo como local de aprendizado e atuação.



O programa bilíngue faz com que os alunos ganhem mais confiança, responsabilidade, reflexão, capacidade de inovar e que sejam críticos, engajados e capazes de moldar um mundo ainda melhor no presente e no futuro.