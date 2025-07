Michael Jordan tem recordes superados na NBA

Michael Jordan ainda é o maior? Veja marcas recentemente superadas na NBA





A lenda Michael Jordan é apontada por muitos como o maior jogador da história da NBA. Ele esteve na liga entre 1984 e 2003, com duas pausas entre o período.





No caso de Michael Jordan, ele soma seis títulos em seis finais disputadas, todas pelo Chicago Bulls. A estrela da NBA ainda acumula várias marcas, porém, teve algumas superadas.





Michael Jordan: recordes superados recentemente





Que Michael Jordan é um dos maiores da história não se discute, mas o considerado GOAT teve recentemente alguns feitos superados e, pelo peso do seu nome e também dos atletas envolvidos, chamou a atenção.





LeBron James, atualmente no Los Angeles Lakers, foi o encarregado por ultrapassar Jordan em dois feitos. Na vitória da sua equipe diante do Denver Nuggets, o King se tornou o jogador com mais jogos de 25 pontos ou mais após os 40 anos, feito que era de MJ.





Outro feito de Jordan que foi superado por LeBron James é o número de pontos anotados após os 40, mas nessa linha o líder ainda é Kareem Abdul-Jabbar, o que deve mudar no próximo ano.





A estrela dos Lakers também ultrapassou Michael Jordan recentemente na lista dos jogadores com mais partidas de 30 ou mais pontos na história da NBA. Porém, não é só LeBron James que pode se orgulhar de superar a lenda em um feito.





Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, entrou para uma lista que conta apenas com ele e Jordan (1991/92), a de atletas com pelo menos 3 mil pontos, 600 assistências, 150 roubos de bola e 80 tocos em uma única temporada, contabilizando regular e playoffs.





Porém, o canadense superou a lenda em três dos quatro requisitos. Shai supera Jordan em pontos (3.172 contra 3.163), assistências (622 contra 616) e tocos (97 contra 91), perdendo apenas nos roubos de bola (226 contra 169).





Recordes que seguem com Jordan e seus números finais





Michael Jordan coleciona feitos históricos que permanecem em seu nome mesmo após anos da sua aposentadoria. Confira os principais:





● Mais temporadas com média superior a 30 pontos: foram oito, sendo sete delas consecutivas.

● Maior média de pontos da história da NBA: Jordan se aposentou com 30,1 pontos por jogo, marca que ainda não foi superada

● Maior número de prêmios de MVP das Finais: venceu seis vezes, sendo seguido por LeBron James, com quatro.



● Único jogador a conquistar MVP, DPOY e título de pontuação na mesma temporada: em 1987/88, alcançou o feito com médias de 35,0 pontos, 5,5 assistências e 5,9 rebotes por jogo.





Ao longo de sua carreira, Michael Jordan anotou 32.292 pontos (média de 30,1 por jogo), 6.672 rebotes (média de 6,2 por jogo) e 5.633 assistências (média de 5,3 por jogo).