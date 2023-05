Boca x River: a rivalidade que divide Buenos Aires

A rivalidade no futebol sul-americano é intensa e muitas vezes é influenciada por características sociais e culturais presentes nos países. Os fatores podem incluir diferenças de classes sociais e econômicas, rivalidades históricas entre regiões e cidades, bem como questões políticas e religiosas. Esses elementos se tornam ainda mais proeminentes em jogos importantes e decisivos, onde a pressão e o fervor das torcidas são ampliados.





No futebol argentino todos esses fatores são colocados em campo quando Boca Juniors e River Plate se enfrentam. As disputas acirradas dentro e fora de campo são notórias para a maioria dos torcedores, até vindo de espectadores de outros países.





Mas o que pouca gente sabe é como essa rivalidade de fato surgiu e como ela existe até hoje, sendo uma das mais proeminentes do mundo. Esse texto vai ajudar você a conhecer um pouco mais sobre a história do maior clássico do futebol argentino.