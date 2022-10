Internacional X São Paulo: o que esperar desse clássico do futebol brasileiro!

O Campeonato Brasileiro de Futebol – ou Campeonato Brasileiro, Brasileirão e Série A – é a liga brasileira de futebol profissional responsável pela disputa entre os clubes brasileiros, sendo reconhecido como a principal competição futebolística no país.





Diante da popularidade do esporte, a final do Campeonato no Brasil é capaz de reunir um alto número de torcedores apaixonados que lotam os estádios em busca de assistir à vitória daquele que se consagra o melhor do país. O gosto pelo esporte é tamanho que os torcedores que não conseguem assistir aos jogos presencialmente, o fazem lotando bares e restaurantes, sempre buscando a companhia de outros futebolistas ávidos por uma partida importante.





Embora a temporada tenha sempre seu final no mês de dezembro, em 2022 o campeonato terminará mais cedo, por força da disputa da Copa do Mundo, que começa no final de novembro. A última rodada do Campeonato Brasileiro, por conta disso, deverá acontecer já na segunda semana de novembro.





O Sport Club Internacional - também conhecido como Internacional e popularmente pelos apelidos de Colorado e Inter de Porto Alegre - é um clube multiesportivo brasileiro, cuja sede fica na capital gaúcha, Porto Alegre. Foi fundado em 04 de abril de 1909, buscando ser uma instituição democrática e sem preconceitos. Tem como suas cores o vermelho e o branco, daí porque seus torcedores serem conhecidos como Colorados. Quanto aos títulos nacionais, é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, sendo o terceiro maior campeão internacional do país.





Já o São Paulo Futebol Clube, outro fenômeno do esporte brasileiro, é o clube que tem mais títulos nos principais torneios de futebol internacional disputados por clubes nacionais. São eles: Copa Sul-Americana (um título), Copa Libertadores da América (três títulos), Copa Intercontinental (dois títulos) e Copa do Mundo de Clubes da FIFA (um título). No que diz respeito aos títulos nacionais e internacionais, em sua junção, o São Paulo figura como o terceiro maior campeão do Brasil, com 18 (dezoito) conquistas.





Mas, afinal, o que o clássico São Paulo x Internacional está prometendo aos espectadores, telespectadores e apostadores de plantão?





Embora se acredite que o São Paulo vença essa partida, especula-se que nem ele nem o Internacional seja o campeão do Campeonato Brasileiro deste ano. Isso porque o Palmeiras - clube que mais venceu na história do futebol brasileiro – vem sendo apontado como o favorito da competição, com 99% (noventa e nove por cento) de chances de se tornar campeão brasileiro mais uma vez.





Aos interessados, o São Paulo disponibilizará em breve a venda de ingressos online - https://spfc.totalacesso.com/ - para o clássico contra o Internacional, que será disputado numa terça-feira, dia 08, às 21h 30min, no estádio do Morumbi, na capital Paulista. O jogo ocorrerá pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.





A sorte está lançada!