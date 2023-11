Será que o Ganso ajudaria o jogo da seleção a fluir?

Quem é Diniz?

O seu trabalho de muita qualidade na equipe do Fluminense, e a relação que ele já tinha com a CBF por ter ajudado a seleção em diversos momentos, em funções menores mas importantes, acabam abrindo caminho para que ele dirigisse a seleção enquanto comanda o Fluminense, até o momento que outro nome fosse escolhido.

O momento da seleção Brasileira

A seleção provavelmente nunca foi tão desacreditada, tanto no próprio país como no resto do mundo. Depois do vexame da eliminação histórica para a Alemanha disputando a Copa do Mundo em casa, e dos outros fracassos recentes, o time anda precisando reconquistar o apoio da torcida e o crédito que já teve.





Há uma enorme carência de jogadores com o talento e a personalidade para fazer a diferença em momentos decisivos. É óbvio que o Brasil ainda é um dos locais em que se encontra jogadores com melhores habilidades técnicas no mundo, mas isso não é mais suficiente no futebol moderno.