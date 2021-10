O Lado Fabuloso da Moda Sustentável

Mas vários designers estão mudando essa percepção incômoda. Ao inovar materiais vegetais ou reciclados, repensando seus processos de produção, e ao serem criativos em relação ao desperdício e ao estoque morto de tecidos, as casas estabelecidas e as marcas em ascensão estão oferecendo tudo, desde vestidos de gravata preta a colares de diamantes e gargantilhas elegantes que causam um impacto mínimo no planeta.

Quando você pensa na frase "moda sustentável", o que lhe vem à mente? Talvez algumas camisinhas de boxe de toalhas de mesa vitorianas, ou vestidos de saco diáfanos feitos de fibras de cânhamo. Talvez um par de tênis com aspecto de borracha e 100% reciclado, com destaque para eles. Até há relativamente pouco tempo, os conceitos de glamour e consciência ecológica raramente andavam de mãos dadas.

O que é moda sustentável?

Mas a indústria da moda não vai a lugar algum, e nem todos nós podemos subsistir apenas com camisetas de segunda mão vendidas pela TikTokers no Depop, a fim de minimizar nossa pegada de carbono. Então, onde se procura moda elegante, feita de forma sustentável? E um vestido de festa novinho em folha pode realmente ser sustentável?

E o lixo da alta costura?



No lado sintético, há algumas coisas interessantes acontecendo também. A Prada tem o objetivo de fabricar todos os seus produtos de nylon a partir do ECONYL, um material derivado de resíduos plásticos coletados dos oceanos, redes de pesca e fibras têxteis antigas, até o final deste ano.

15 Celebridades aderem a causa

Mesmo no tapete vermelho do Oscar, um reino notório para vestidos brilhantes que são usados apenas uma vez, há um movimento para agitar a maneira como pensamos sobre a interseção de glamour e sustentabilidade. Este ano, a organização Red Carpet Green Dress, fundada pela defensora do meio ambiente

Suzy Amis Cameron, fez uma parceria com Vivienne Westwood para equipar a atriz e produtora Marlee Matlin com um corte de bata de cristal da Tencel Luxe, um novo tecido inovador e sedoso produzido a partir de polpa de madeira.





"No tapete vermelho, precisamos que as pessoas digam: 'Quem fez esse vestido? Fale-me sobre esse vestido"! E você só pode fazer isso se você se concentrar primeiro no design", diz à revista W a CEO da RCGD, Samanta Pattinson, sobre a abordagem da empresa. "Você não pode usar a mensagem - não é como se o vestido fosse impresso com texto sobre como ele é feito".





Tencel é apenas uma de novas classes de materiais à base de plantas que estão entrando na esfera do luxo. O couro falso ou "vegan", que muitos argumentam ser mais prejudicial ao meio ambiente do que o couro real porque sua produção muitas vezes envolve o uso de produtos químicos tóxicos e ligantes de poliuretano, está prestes a entrar em uma nova fase, mais verde.





Quando se trata da questão do pêlo falso, pode ser difícil descobrir o que é pior. Criar animais com alta impressão de carbono somente para suas peles, ou fazer uma peça de vestuário com microplásticos. (E em termos de dados, é basicamente impossível encontrar um estudo científico que não tenha sido encomendado por um lado ou pelo outro).





As jóias, um componente essencial de qualquer traje empolgante, também podem ser tornadas verdes. "Há duas maneiras de olhar para ela: Uma é reutilizar pedras e metais reciclados", diz Wicker. A outra é reconhecer o papel vital que a mineração pode ter no apoio às economias rurais, embora, como regra, seja perigosa e exploradora e terrível para o meio ambiente". No entanto, há quem diga que em certas partes da África e da América do Sul, esta é a única renda que algumas pessoas podem obter.





Há um movimento para apoiar as minas que o estão fazendo da maneira correta". Líderes da indústria como Tiffany & Co., De Beers Jewellers e Chopard estão fazendo esforços para se tornarem mais sustentáveis no centro de seus negócios, com iniciativas que vão desde o uso de ouro 100% produzido eticamente até a aquisição de pedras de minas no Peru que têm impacto zero sobre o lençol freático local. Nas instalações da Chopard na Suíça, tudo é alimentado por energia renovável.