Odds Scanner é o mais novo site estrangeiro de estatísticas esportivas a chegar no Brasil

Com muito sucesso na Europa, portal chega ao Brasil para facilitar a vida dos apostadores esportivos; confira como ele funciona

O crescimento exponencial de cobertura esportiva no Brasil de esportes nacionais e internacionais fez com que as apostas esportivas também crescessem. É natural que muitos novos apostadores comecem a se aventurar no segmento, porém, se você já começou, sabe que a tarefa não é tão simples, já que contém diversos termos, estratégias e situações que podem fazer ter sucesso ou não.

Seguindo essa linha, é fundamental contar com ajuda, seja você um apostador iniciante ou experiente, e para isso, o portal Odds Scanner, renomado internacionalmente, chega ao Brasil.

Após a legalização das apostas esportivas online em 2018, diversos sites de apostas esportivas estrangeiros têm investido pesado no Brasil, buscando atrair novos clientes. Porém, o Odds Scanner tem o diferencial de ajudar o apostador sem cobranças, ou seja, todo o conteúdo do portal é gratuito, tudo isso mantendo a qualidade com um time de especialistas.

No Brasil, onde o maior setor de apostas esportivas é obviamente o futebol, ele atua como um facilitador. Quem já entrou no mundo das apostas sabe como esse trabalho faz a diferença no dia a dia, aumentando as suas probabilidades de ganhos, afinal, ninguém consegue ter um bom entretenimento se estiver perdendo dinheiro. Portanto, o Odds Scanner possibilita que todos possam entrar de vez no mundo das apostas esportivas, aprendendo desde os conceitos básicos até os mais avançados.



Odds Scanner: como realmente funciona o portal?



O Odds Scanner é completo, oferece diversos serviços para o dia a dia nas apostas esportivas. Dessa forma, a empresa trabalha como um comparador de odds, com funções que buscam apresentar aos leitores as opções de entradas e os valores em diversas casas de apostas.

Outra função interessante são os artigos e guias. Com eles, o leitor pode aprender técnicas e desenvolver estratégias visando o lucro no longo prazo, sendo realmente consistente nas apostas e diminuindo as probabilidades de perdas.



Mais uma opção interessante é a agenda de jogos, que conta com os principais jogos do mundo todo. Por lá, o apostador pode conferir os próximos jogos, os duelos ao vivo e também os já finalizados, com as principais informações da partida, tudo atualizado em tempo real.

E claro, não podemos deixar de destacar a sessão entrevistas. Nela, os especialistas do Odds Scanner oferecem reportagens com influenciadores do mundo das apostas esportivas, renomados, contando a sua trajetória, fazendo projeções e dando dicas fundamentais.







Sessão prognósticos também está presente