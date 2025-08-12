Os 10 maiores campeões da Bundesliga

Você sabe quem são os maiores campeões da Bundesliga? Sinônimo de paixão, rivalidade e excelência no futebol alemão, desde sua fundação em 1963, a liga revelou clubes lendários e momentos históricos que marcaram o esporte mundial.





Seja você um amante do futebol da Alemanha, acompanha ou torce para um dos times desta lista ou é alguém que deseja apenas adquirir mais conhecimento — está no lugar certo!





Neste post, reunimos os 10 maiores campeões do principal campeonato de futebol da Alemanha até o momento. Acompanhe!





1. Bayern de Munique: 33 títulos





Nenhum outro time se compara ao Bayern de Munique quando o assunto é Bundesliga. Com 33 títulos, o clube bávaro lidera com folga a lista dos maiores campeões da competição. A hegemonia do Bayern começou a tomar forma nos anos 1970 e se intensificou nas últimas décadas, principalmente após 2010.





Jogadores como Beckenbauer, Gerd Müller, Lahm, Ribéry e Lewandowski marcaram eras. O clube combina estrutura impecável com gestão estratégica e um elenco sempre competitivo. Sua dominância não apenas intimida adversários, mas também eleva o nível da Bundesliga ano após ano.





2. Borussia Dortmund: 5 títulos





O Borussia Dortmund ocupa o segundo lugar com 5 títulos da Bundesliga. O clube aurinegro construiu sua história com uma mistura de futebol ofensivo, base forte e torcedores apaixonados. O famoso "Muro Amarelo", a muralha humana no Signal Iduna Park, é um dos maiores espetáculos do futebol mundial.





Dortmund conquistou títulos em épocas distintas, com destaque para os anos 1990 e a dobradinha de 2011 e 2012 sob o comando de Jürgen Klopp. Mesmo sem os recursos do Bayern, o clube se mantém relevante, revelando talentos como Reus, Götze, Haaland e Bellingham.





3. Borussia Mönchengladbach: 5 títulos





Empatado em títulos com o Dortmund, o Borussia Mönchengladbach também possui 5 conquistas da Bundesliga. O clube brilhou especialmente nos anos 1970, sua década de ouro, quando rivalizou diretamente com o Bayern pelo domínio da liga alemã.





Sob o comando de Hennes Weisweiler, o Gladbach encantou com um estilo veloz e técnico. Jogadores como Berti Vogts, Jupp Heynckes e Allan Simonsen se tornaram ícones do clube. Apesar de viver fases irregulares nas últimas décadas, Mönchengladbach ainda preserva sua aura histórica e continua sendo respeitado no cenário nacional.





4. Werder Bremen: 4 títulos





O Werder Bremen é o maior clube do norte da Alemanha, com 4 títulos da Bundesliga. O auge da equipe veio nos anos 1980 e 1990 sob a batuta do técnico Otto Rehhagel. Com um estilo disciplinado e forte coletivamente, o Bremen se impôs como um dos grandes da época.





O título de 2003–04, com jogadores como Aílton e Micoud, ficou marcado pela campanha dominante e pelo ataque envolvente. Apesar de ter oscilado entre rebaixamentos e acessos nos últimos anos, o Werder segue como um nome de peso entre os maiores campeões da Bundesliga.





5. Hamburger Sport-Verein: 3 títulos





O Hamburgo carrega uma tradição pesada no futebol alemão. Com 3 títulos da Bundesliga, o clube já foi um dos mais temidos do país, principalmente entre os anos 1970 e 1980. Foi campeão europeu em 1983, após vencer a Champions League contra a Juventus.





Jogadores como Kevin Keegan, Felix Magath e Manfred Kaltz ajudaram a construir o prestígio da equipe. No entanto, o Hamburgo viveu uma longa decadência, culminando no rebaixamento em 2018, algo inédito para o clube.





6. Stuttgart: 3 títulos





O Stuttgart também aparece com 3 títulos da Bundesliga, sendo o último conquistado na temporada 2006–07. Esse título marcou uma das campanhas mais inesperadas da liga, liderada por jovens como Mario Gómez e por um futebol corajoso e eficiente.





Nos anos 1980 e 1990, o clube também disputou títulos com força. A base forte e a cultura formadora sempre fizeram parte da identidade do Stuttgart. Mesmo alternando momentos de glória e crise, o clube ainda figura entre os maiores da Alemanha em tradição e torcida.





7. FC Köln (Colônia): 2 títulos





O Colônia conquistou 2 títulos da Bundesliga, um deles logo na primeira edição do torneio, em 1963–64. A equipe teve destaque nos anos 1970 e 1980, com nomes como Wolfgang Overath e Pierre Littbarski. O estilo de jogo ofensivo e criativo caracterizou a identidade do clube por muitos anos.





Apesar dos altos e baixos recentes, o Colônia mantém uma base fiel de torcedores e segue com forte presença cultural no futebol alemão. Sua história rica e seu papel na fundação da Bundesliga garantem um lugar nesta lista.





8. Kaiserslautern: 2 títulos





Com 2 títulos da Bundesliga, o Kaiserslautern é um dos clubes mais icônicos do futebol alemão. A conquista de 1997–98, logo após subir da segunda divisão, é uma das mais lendárias da história da liga. Sob o comando de Otto Rehhagel, a equipe surpreendeu o país inteiro.





Antes disso, também brilhou nos anos 1990 com campanhas sólidas. O clube sempre teve uma ligação forte com sua torcida local e representa com orgulho a região do sudoeste da Alemanha. Hoje, tenta se reerguer para recuperar seu lugar entre os grandes.





9. Bayer Leverkusen: 1 título





Finalmente campeão em 2023–24, o Bayer Leverkusen encerrou uma longa espera com 1 título da Bundesliga. Após anos sendo vice, inclusive recebendo o apelido de "Neverkusen", o clube alcançou o topo com uma campanha invicta sob o comando de Xabi Alonso.





Com um elenco jovem, tático e veloz, o Leverkusen conquistou respeito e admiração internacional. Jogadores como Florian Wirtz, Grimaldo e Frimpong foram fundamentais. A conquista colocou o clube entre os maiores campeões da Bundesliga, mesmo que com apenas um troféu até agora.





10. Munique 1860: 1 título





O Munique 1860, rival histórico do Bayern, fecha a lista com 1 título da Bundesliga, conquistado em 1965–66. Naquela época, o clube era uma das potências da Alemanha e chegou a disputar uma final de competição europeia. No entanto, o tempo não foi generoso com os Leões.





Hoje, o 1860 Munique vive na terceira divisão, distante dos holofotes que um dia ocupou. Apesar disso, sua torcida fiel e sua história rica garantem respeito e nostalgia no cenário nacional.





E então, se surpreendeu com a lista dos maiores campeões da Bundesliga? Independentemente de quem ocupa o topo, agora você já tem conhecimento suficiente para impressionar os amigos em um bate-papo ou até para se entreter em apostas online, caso queira!