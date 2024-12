Perspectiva do Ethereum: moeda cresce 60%

Nos últimos meses, a perspectiva do Ethereum (ETH) consolidou sua posição como um dos ativos mais promissores e seguros no universo das criptomoedas. Em novembro, registrou expressiva valorização de aproximadamente 60%. Por fim, culminou em topo local pouco acima de US$3.750 no final do mês.

O que é o Ethereum e quais seus diferenciais?

Diferentemente do Bitcoin, o Ether não foi projetado para ser uma moeda digital, mas sim uma forma de recompensar desenvolvedores que utilizam a plataforma. Hoje, é uma das três criptomoedas mais negociadas no mundo.

Sua relevância no mercado está diretamente conectada à perspectiva do Ethereum como um ecossistema robusto que suporta milhares de tokens e aplicações descentralizadas (dApps).

Destaques técnicos do Ethereum

Por que o Ethereum cresceu tanto em novembro de 2024?

O Ethereum iniciou um forte movimento de alta no início de novembro, acumulando um crescimento de cerca de 60% no mês. No fim, atingiu um topo local pouco acima de US$3.750 no último domingo (1).





A princípio, este desempenho vem de uma combinação de fatores estratégicos e contextuais, por exemplo:





• Avanços tecnológicos e soluções de escalabilidade: a implementação de melhorias como os rollups tornou a rede mais eficiente com contratos inteligentes e dApps. Assim, aumentou a confiança dos usuários e desenvolvedores.





• Relevância no mercado DeFi: o Ethereum lidera como a principal plataforma para finanças descentralizadas (DeFi). Por isso, atrai investidores por meio de staking e yield farming. Sua centralidade na Ethereum Virtual Machine (EVM) reforça a posição como ativo essencial no portfólio de investidores de criptomoedas.





• Oportunidade de valor: segundo Valter Rabelo, head de ativos digitais da Empiricus Research, a perspectiva de valor do Ethereum também indica uma oportunidade para investidores pacientes.





• Tendências gerais do mercado: o ETH segue o Bitcoin em movimentos de alta, beneficiando-se do otimismo geral no mercado. Além disso, os lucros obtidos no trading de BTC muitas vezes são usados para comprar altcoins de grande capitalização, fortalecendo sua demanda.





Esse conjunto de fatores ajuda a explicar o desempenho recente, além de reforçar a importância do Ethereum como uma das moedas mais relevantes e robustas do universo cripto.