Promessas do futebol: os jovens talentos para acompanhar em 2025

O futebol já está a todo vapor em 2025, com diversos jogos emocionantes. Na Europa, a temporada está em sua metade, enquanto no Brasil está apenas começando. No entanto, ambos têm algo em comum: jovens destaques que todos devem ficar de olho.





No caso do atual jogador do Palmeiras, ele se dividirá entre Brasil e Europa. Permanecerá no Palmeiras até o meio do ano e, em seguida, se juntará ao Chelsea.





Estêvão é apontado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro e um dos talentos para se acompanhar em 2025. No entanto, ele não é o único brasileiro nessa lista.