Quem enriqueceu com Bitcoin? – Pessoas que estão por trás das grandes fortunas de Bitcoin

De fato, sabemos que o Bitcoin foi criado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, em 2009. Assim, rapidamente a criptomoeda se tornou um ativo revolucionário e deixou de ser apenas um experimento.

Então, em pouco tempo, o Bitcoin se valorizou e gerou grandes fortunas, principalmente para aqueles que investiram no ativo logo cedo. Mas quais são os nomes das grandes fortunas de BTC? Quem realmente enriqueceu com o token?

Neste artigo, iremos explorar os principais indivíduos e grupos que concentraram a riqueza a partir desta tecnologia disruptiva.

Os primeiros mineradores e pioneiros

Inegavelmente, o Bitcoin em seus primeiros anos era praticamente desconhecido e custava muito pouco, menos de um centavo de dólar.

Desse modo, as únicas pessoas que se envolveram com o ativo, eram ciber anarquistas e entusiastas da tecnologia. Esses pioneiros faziam mineração de quantias grandes de Bitcoin, a partir de equipamentos simples, visto que a competição em rede era quase nula.

Conheça dois dos pioneiros: ● Satoshi Nakamoto: sua identidade real continua um mistério para todos. Entretanto, há uma estimativa de que ele minerou cerca de 1 milhão de Bitcoins nos primeiros anos. Assim, com o valor atual, sua fortuna está acima de dezenas de bilhões de dólares, dando-lhe o título então, de um dos indivíduos mais ricos do mundo.

● Hal Finney: era programador e foi um dos primeiros a apoiar o Bitcoin. Dessa maneira, ele foi um dos primeiros mineradores e sua primeira transação foi enviada pelo próprio Nakamoto. Finney faleceu em 2014, mas no início acumulou uma quantia significativa da criptomoeda.



Os investidores idealistas



Com toda a certeza, com o passar do tempo, algumas pessoas foram reconhecendo o potencial do BTC como um novo tipo de método de pagamento. Então, esses idealistas compraram boas quantias da criptomoeda quando a mesma ainda valia pouco.

Conheça dois desses idealistas: ● Cameron e Tyler Winklevoss: mais conhecidos como os gêmeos Winklevoss que usaram uma porcentagem de seu acordo milionário, por conta de uma disputa judicial com Mark Zuckerberg, para comprar, em 2012, cerca de 120.000 Bitcoins, quando o ativo ainda valia aproximadamente US$ 10. Ademais, fundadores de uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Gemini, se consolidaram como bilionários no cenário cripto.

● Barry Silbert: fundou o Digital Currency Group (DCG) e foi um dos primeiros investidores do Bitcoin. Assim, no ano de 2014, quando o valor da cripto estava em US$ 350, Barry adquiriu mais ou menos 48.000 Bitcoins. Atualmente ele é um grande nome no mundo das criptomoedas.



Os empreendedores e desenvolvedores

De fato, diversas fortunas dentro do ecossistema do Bitcoin vêm de construções de negócios ao seu redor, não apenas pela posse da criptomoeda.

Assim, conheça dois destaques neste nicho: ● Changpeng Zhao (CZ): fundador da maior Exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, CZ acumulou uma fortuna de bilhões. Assim, mesmo que sua riqueza esteja ligada a criptomoedas como Binance Coin e Bitcoin, sua visão de empreendedor o trouxe para a posição de uma das figuras mais endinheiradas do setor.

● Brian Armstrong: CEO e cofundador da Coinbase, ele deu um empurrãozinho para ajudar a popularizar não só o Bitcoin, como também outras criptomoedas. Fundada em 2012, a Coinbase se tornou uma enorme plataforma para negociação de ativos.



Investidores oportunistas e especuladores

A partir do enorme aumento do valor do Bitcoin, traders e especuladores começaram a ser atraídos. Desse modo, alguns nomes importantes acumulam fortunas ao se aproveitar da volatilidade da moeda.

Conheça dois desses investidores: ● Empresa MicroStrategy: liderada por Michael Saylor, a empresa, como estratégia para sua tesouraria, acumulou pouco mais de 150.000 Bitcoins. Então, isso fez com que a empresa se tornasse um dos maiores detentores corporativos de BTC no mundo todo.

● Tim Draper: famoso investidor de risco, Tim, em 2014, comprou cerca de 30.000 Bitcoin em um leilão do governo dos EUA. Desse modo, hoje esses ativos somam bilhões, mas na época, o valor de compra total foi perto de US$ 19 milhões.



Iniciantes com sorte

Inegavelmente, algumas pessoas enriqueceram por sorte, seja por comprar Bitcoins por curiosidade e se esqueceram deles, para depois encontrar uma pequena fortuna, seja por herdarem os investimentos.

Assim, como um grande exemplo de sorte temos o norueguês Kristoffer Koch, que comprou cerca de US$ 27 em Bitcoins, no ano de 2009 e se esqueceu. Com o aumento meteórico do preço, ele descobriu que possuía uma pequena fortuna.



Brasileiros que enriqueceram com Bitcoin

Alguns brasileiros também se destacam ao possuir fortunas significativas em Bitcoin:

● Gustavo Chamati: cofundador de uma das maiores exchanges do país, o Mercado Bitcoin, ele consolidou sua riqueza através do universo cripto.

● Guilherme Benchimol: fundador da XP Investimentos, foi pioneiro em promover os investimentos em criptomoedas no Brasil e reconhece seu impacto no mercado.

● André Franco: lucrou com Bitcoin ao investir cedo e compartilhou suas estratégias no mercado. Hoje ele é head de research do Mercado Bitcoin e embaixador da Kanna Coin.

● Fernando Ulrich: entusiasta de Bitcoin e economista, ele popularizou o tema das criptomoedas no país e acumulou uma posição relevante no ativo.



