Resultados da Quina de São João: Sorte, números e ganhadores

A Quina de São João é uma das datas mais esperadas pelos apostadores de loteria em todo o Brasil. Criada em 2011 como um concurso especial da Quina, essa modalidade se consolidou rapidamente no calendário nacional como uma oportunidade única: o prêmio não acumula e é sempre distribuído aos ganhadores da faixa principal ou das faixas subsequentes, conforme o número de acertos.





Realizada anualmente no dia 28 de junho, em homenagem às festividades juninas, a Quina de São João atrai milhões de brasileiros que sonham em mudar de vida com apenas cinco números. Em 2025, o concurso de número 6760 movimentou apostas em todas as regiões do país, com expectativa elevada devido ao prêmio especial estimado em mais de R$ 250,2 milhões.





O resultado da Quina de São João concurso 6760 foi divulgado na noite deste sábado (28), em uma cerimônia promovida pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 35 - 19 - 20 - 34 - 12. A revelação dos resultados rapidamente tomou conta das redes sociais, portais de notícia e comunidades de apostadores, encerrando a expectativa de milhões de participantes em todo o Brasil.





Quem ganhou e quanto levou: números da premiação

Neste ano, a Quina de São João surpreendeu com a expressiva premiação. 13 apostas acertaram os cinco números da faixa principal, e cada ganhador levou para casa R$ 19.249.775,58. Os bilhetes vencedores foram registrados em diferentes regiões do país, refletindo a abrangência nacional do concurso: Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte e Uberaba (MG), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Glória do Goitá e Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu, Penápolis e São Paulo (SP). Alguns dos vencedores participaram de bolões, como o de Porto Alegre, com 30 cotas, e o de Botucatu, com 44 cotas.





Além dos acertadores da quina, a quadra — quatro números certos — distribuiu prêmios consideráveis neste concurso. Foram 3.825 apostas premiadas, com cada uma recebendo R$ 6.229,64. Já o terno, que premia quem acerta três dezenas, contemplou 268.918 bilhetes, com valor de R$ 84,38 por aposta. A faixa do duque também premiou 6.311.241 bilhetes, com R$ 3,59 cada.





Outro ponto de destaque foram os bolões, que corresponderam a parte significativa dos bilhetes vencedores da quina — reforçando o crescimento da adesão a essa estratégia de jogo coletivo entre grupos de amigos, colegas de trabalho e famílias. O bolão permite aumentar as chances de acerto e dividir os custos e os prêmios, tornando a aposta mais acessível e atrativa.





Evolução e curiosidades ao longo dos anos

Quando se observa a trajetória da Quina de São João ao longo dos anos, percebe-se uma evolução tanto no valor dos prêmios quanto na participação popular. Em sua edição inaugural, em 2011, o prêmio principal foi de R$ 67 milhões. Em 2025, esse valor foi mais que triplicado, ultrapassando a marca dos R$ 250 milhões. A cada ano, o evento atrai novos apostadores, impulsionado pelas histórias de pessoas comuns que se tornaram milionárias da noite para o dia.





Outro aspecto interessante é o comportamento dos números sorteados. Muitos apostadores acompanham estatísticas sobre quais dezenas aparecem com mais frequência ou quais estão “atrasadas”. No último concurso, o número 34 foi sorteado novamente, o que pode reforçar a crença de que certos números são "mais sortudos" que outros. No entanto, é importante entender que, em cada sorteio, todos os números têm exatamente a mesma probabilidade de serem escolhidos. A ideia de que um número é mais propenso a ser sorteado por ter aparecido recentemente ou por não ter sido sorteado há muito tempo é conhecida como "falácia do apostador". Essa crença é incorreta, pois cada sorteio é um evento independente, e os resultados passados não influenciam os futuros.





Histórias que emocionam

Depoimentos de ganhadores também chamaram a atenção neste ano. Um dos sortudos, um comerciante da região metropolitana de Recife, relatou que fez a aposta com os números escolhidos por sua filha, com base em datas de aniversários da família. “Quando vi os números no sorteio, fiquei em choque. Nunca imaginei que isso fosse acontecer com a gente”, disse ele em entrevista a uma rádio local.

Além das histórias emocionantes, o sorteio da Quina de São João é também um evento que movimenta o comércio, especialmente nas casas lotéricas. Segundo dados da Caixa, nas duas semanas que antecederam o concurso, o volume de apostas diárias aumentou em até 70%, refletindo o entusiasmo típico dessa época do ano. A realização do sorteio às 20h, no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo, marcou o encerramento de mais uma edição histórica dessa loteria tão querida pelos brasileiros.