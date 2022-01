Tudo sobre a performance do ‘pior’ time da NFL em 2021

Com isso, os Jacksonville Jaguars se tornaram, pelo segundo ano seguido, o time com a performance mais fraca da liga. Sua performance, inclusive, superou Detroit Lions, que, conforme os prognósticos, tinham tudo para receberem o tão temido status.

Pelo quarto ano seguido, apesar dos investimentos na equipe, o time de Jacksonville não conseguiu chegar aos playoffs Na temporada de 2021/22 da NFL, um time que foi verdadeiramente ‘inimigo’ das apostas e da admiração dos fãs foi o Jaguars. Com 3 vitórias e 14 derrotas, as esperanças de uma boa campanha acabaram muito antes dos playoffs e sua performance rendeu à franquia o status de ‘pior’ time da NFL em 2021.

Um quarterback promissor

Com a posse da primeira escolha do draft, a franquia de Jacksonville fez o que todos esperavam: contrataram Trevor Lawrence, um dos quarterbacks de maior destaque do college até então.





Uma de suas maiores performances aconteceu em 2019. Na época, o jogador conquistou, ao lado dos demais jogadores do Clemson Tigers, o College Football Playoff National Championship, um dos maiores reconhecimentos que um time universitário pode conquistar.





No entanto, as coisas com os Jaguars não foram tão auspiciosas. Seja por inexperiência, falta de entrosamento ou por apenas ter o suporte de um time conhecido por seus pontos de melhoria, o talento do quarterback sozinho não foi suficiente para afastar o time de Jacksonville do final do ranking.