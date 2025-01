Usuários têm problemas com as novas regras para bets no Brasil

A partir de 1º de janeiro de 2025, as apostas esportivas no Brasil passaram a operar sob um novo regime regulatório, trazendo mudanças significativas para bets e seus usuários. Além de medidas como a proibição de apostas e publicidade do ramo em jogos da Copinha , as novas regras mexeram também com os requisitos para cadastro dos usuários nos sites.





Entre os principais ajustes, destaca-se a exigência de uma verificação rigorosa da identidade dos apostadores, incluindo envio de documentos pessoais, reconhecimento facial e confirmação de geolocalização. Embora essas medidas busquem aumentar a segurança e transparência do setor, elas têm causado transtornos consideráveis para muitos usuários.





Os desafios enfrentados pelos apostadores começaram logo após a entrada em vigor das regras. Diversos consumidores relataram nas redes sociais problemas como atrasos no recebimento de e-mails de confirmação necessários para ativar contas, sistemas de envio de documentos instáveis e falhas na geolocalização.





O último problema, em particular, impediu que alguns apostadores acessassem suas contas, mesmo estando fisicamente dentro do território brasileiro, conforme exigido pelas novas regras para sites de apostas esportivas ​​.





Adicionalmente, as novas regulamentações exigem que os usuários incluam uma conta corrente bancária para movimentar valores nas bets. Embora destinada a prevenir a lavagem de dinheiro, essa demanda gerou confusão e, em alguns casos, resultou no bloqueio de contas após tentativas malsucedidas de vinculação.

As falhas tecnológicas e a rigidez das etapas de verificação trouxeram insatisfação, com consumidores expressando frustração em canais de atendimento e nas redes sociais​​.





Para enfrentar esse cenário, algumas empresas têm tomado iniciativas para minimizar os impactos negativos. A KTO, casa de bet que chegou a ter quadro no programa É Tudo Nosso, do SBT, implementou uma central de ajuda em seu novo domínio kto.bet.br, com informações detalhadas sobre as etapas de verificação e suporte para os usuários.





Outras bets estão seguindo o exemplo e também desenvolvendo conteúdos educacionais para ajudar os clientes a entender a situação. Ao mesmo tempo, todas as principais casas de aposta buscam aprimorar seus sistemas para agilizar os processos de cadastro e autenticação das contas​​.