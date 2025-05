Veja os bastidores da contratação de David Luiz pelo Fortaleza; início foi em 2023

Um fato curioso revelado pelo Diário do Nordeste é que, apesar de chegar ao Fortaleza em 2025, a negociação começou em 2023. Na época, Marcelo Paz, CEO do clube, iniciou contato com o jogador, que demonstrou interesse na transferência.

David Luiz é oficializado no Fortaleza

Aos 37 anos, o zagueiro David Luiz foi oficializado como o mais novo reforço do Fortaleza. O anúncio foi feito pelo CEO do clube, Marcelo Paz.





"Estamos muito felizes com a contratação do David Luiz, um jogador de nível mundial, campeão por onde passou e que agora vem defender as cores do Fortaleza. Tive a oportunidade de conduzir essa negociação e ficou muito claro para mim a escolha do jogador. Ele tinha outras propostas com condições financeiras bem superiores, mas escolheu o Fortaleza por entender que nosso projeto está alinhado com suas ambições de carreira e valores de vida. Além disso, ele tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já havia atuado no Vitória", destacou.





Experiente, o defensor chega para ser um dos líderes do elenco. Seu contrato será válido por duas temporadas, até dezembro de 2026.





“Houve toda a conversa e o entendimento. A comissão técnica aprovou a ideia, pois entende que ele tem muita capacidade técnica para contribuir e, além disso, pode agregar com sua experiência e mentalidade vencedora, transmitindo isso no dia a dia com palavras, ações e atitudes que fazem um time campeão", completou Marcelo Paz.





Agora, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará para a posição, além de David Luiz, com os argentinos Gastón Ávila, Brítez e Cardona, o chileno Kuscevic e o brasileiro Titi.