Vestibular UNOPAR acontece entre os dias 16 e 18 de Agosto

A UNOPAR está com inscrições abertas para o vestibular, que acontece entre os dias 16 e 18 de Setembro, para os todos os cursos das modalidade EaD e presencial.





A Universidade tem infraestrutura completa para proporcionar uma aprendizagem de qualidade, com laboratórios que possuem as mais recentes e inovadoras tecnologias, para que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos, biblioteca com rico acervo e corpo docente qualificado. No ambiente acadêmico, os estudantes são estimulados a se tornarem profissionais polivalentes para o mercado de trabalho, onde convivem em uma atmosfera que favorece o desenvolvimento da empregabilidade.





Além do vestibular, também é possível que universitários que tenham interesse em transferir sua matrícula para a Universidade. Para a modalidade presencial bolsas de 50% e para a modalidade Ead, 30%, durante todo o curso.





Veja na tabela abaixo alguns valores de cursos com a bolsa transferência: