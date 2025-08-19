Wanderlei Silva e Vitor Belfort se enfrentam no box

A revanche entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort finalmente vai acontecer. Eles realizaram o primeiro duelo no MMA em 1998 e, após quase 30 anos, agora vão se enfrentar no boxe.





O único duelo entre eles foi no UFC, quando Belfort venceu em apenas 44 segundos, nocauteando o rival. A revanche estava marcada para 2012, já que ambos eram os treinadores na edição inicial do The Ultimate Fighter Brasil, reality show do UFC. Porém, Vitor se lesionou e foi cortado.





Agora, o encontro será durante o Spaten Fight Night 2, no dia 27 de setembro. Os atletas já começaram a trocar provocações e buscam engajar o público para o confronto.





Belfort tem duas lutas no boxe, vencendo Evander Holyfield (2021) e Ronaldo Jacaré (2023). Já Wand estará estreando na modalidade, mas ele garantiu que chega muito bem preparado.





Wanderlei Silva fala em acerto de contas





Após o anúncio oficial do duelo entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, Wand deixou claro que tem contas para acertar com o compatriota e, segundo ele, a derrota no primeiro duelo foi um acidente.





“Todos os holofotes estarão em cima deste duelo, e isso me estimula ainda mais para buscar aquilo que estou esperando há bastante tempo. Tenho certeza que esta nova luta terá um final totalmente diferente”, disse Wanderlei Silva.





Questionado sobre o fato de Belfort já ter lutas de boxe no currículo, Wand provocou.





“Ele pegou um senhor de 70 anos (Holyfield tinha 58). É claro, não foi muito parâmetro, não. Mas todo mundo sabe que o jogo dele se baseia naquele direto de esquerda. O jogo dele já está todo mapeado, e eu já sei o caminho que eu vou entrar. Ele é um atleta que tem um psicológico muito fraco e não gosta de sentir dor, ele se dá bem quando ele está ganhando, mas quando ele toma umas porradas, ele não é aquele cara que tem aquele espírito de guerreiro”, destacou.





Atualmente com 49 anos, Wand fez sucesso no MMA, se tornando um dos melhores lutadores de todos os tempos no PRIDE. Ao todo, foram 51 lutas oficiais em artes marciais, com 35 vitórias, 25 delas por nocaute. Além disso, ainda teve um empate e um No Contest, além de 14 derrotas.





Vitor Belfort fala sobre peso da revanche





Diferente do rival, Vitor Belfort concedeu entrevista ao Combate e não fez provocações, mas destacou o peso do duelo.





“As pessoas não veem a hora. Todo mundo quer ingresso, todo mundo quer ser parte disso. De repente a gente vai ter que pegar o Maracanã, pegar um estádio desse aí, porque (o quanto) as pessoas querem ingresso... Essa luta devia ser num ginásio. Mas com certeza a Globo vai estar passando isso e ninguém vai ficar de fora”, disse.





Belfort também deixou claro que não será uma luta de exibição, mas sim um encontro "pra valer de verdade", diferente de muitos duelos entre lendas que ocorreram recentemente.





Atualmente com 48 anos, Vitor Belfort é ex-campeão do peso-meio pesado do UFC, além de passar por diversas organizações, como Strikeforce e Pride. Em seu cartel no MMA foram 41 confrontos, com 26 vitórias, 18 delas por nocautes. Além disso, foi derrotado 14 vezes e teve um duelo sem resultado.