O Jornal Folha de Londrina existe há mais de seis décadas para levar até a população de 251 municípios do Estado do Paraná informação com qualidade, ética e independência editorial. Parte do Grupo Folha de Communicação, a Folha de Londrina conta com uma grande equipe de jornalismo trabalhando diariamente para levar ao público leitor conteúdo exclusivo nas versões impressa e online.





A caminho dos 74 anos um grupo que não para de evoluir, com o importante papel de informar gerações.





O Grupo Folha de Comunicação tem acompanhado por 74 anos o dia a dia de Londrina, do Paraná, do Brasil e do Mundo, se posicionando e fornecendo informações com credibilidade e prestando serviços de qualidade. Esta condição, ao mesmo tempo que confere orgulho à empresa, reitera uma imensa responsabilidade com anunciantes, parceiros e principalmente com todo o público que forma sua opinião e toma suas decisões com base nas informações transmitidas pelos nossos veículos. Na Folha de Londrina, são 120 mil leitores diários, 500 pontos de vendas, 250 só em Londrina e mais de 3,9 milhões de visitantes únicos mensais nos portais do Grupo, o Bonde e também o site que leva o nome da Folha de Londrina, reproduzindo o conteúdo do impresso, mas com atualizações frequentes das notícias mais importantes do dia e as opiniões dos nossos colunistas.