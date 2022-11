Governo do Paraná e startup ofertam 10 mil bolsas para cursos de tecnologia

O Governo do Paraná anuncia na próxima terça-feira (29), às 11h, a oferta de 10 mil bolsas de estudo em cursos na área de tecnologia para pessoas de todas as idades. As bolsas abrangem as formações mais requisitadas pelo mercado.





O anúncio, que abre oficialmente o período de inscrições, será transmitido pelo canal do YouTube da SGI (Superintendência Geral de Inovação do Paraná).

Publicidade

Publicidade





A iniciativa é parte do programa Qualifica Mais - Inova Paraná, da Superintendência Geral de Inovação, que é vinculada à Casa Civil, com apoio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio da Escola de Gestão.





Parceira credenciada na iniciativa, a startup DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira na área de tecnologia da informação. Ela também atua com recrutamento e conta com mais de um milhão de profissionais de tecnologia e duas mil instituições de ensino.

Publicidade

Publicidade





“As tecnologias da informação e da comunicação, em especial o setor de TI, estão em plena ascensão. Essas 10 mil vagas são mais uma iniciativa do Estado para promover a modernização e também abrir portas para aqueles que mais precisam”, diz o secretário da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo.





“Com esse programa esperamos suprir parte da crescente demanda do mercado por profissionais de TIC. Atualmente, são mais de 400 mil vagas abertas em todo País, carentes de profissionais qualificados para ocupar essas posições”, afirma o superintendente da SGI, André Telles.

Publicidade





Segundo ele, a pandemia acelerou a transformação digital e a procura por técnicos na área aumentou muito. “O governador Ratinho Junior nos deu a missão de fazer do Paraná uma referência em modernidade e transformação digital e a capacitação na área certamente auxilia o mercado relacionado a tecnologia e inovação”, acrescenta.

Publicidade





Para Victor Haruo, Head de Community & Ecosystem da DIO, a parceria para a distribuição de bolsas de estudo faz parte do propósito da startup. “Buscamos democratizar o conhecimento em tecnologia acelerando formação de talentos por todo o Brasil, transformando a vida de milhares de profissionais que buscam ingressar em um dos mercados que mais crescem no mundo”, comenta.

Publicidade





FORMAÇÃO





As bolsas são para quatro cursos, que vão do nível básico ao intermediário: HTML Web Developer, .NET Fundamentas, Java Developer e Java Script Game Developer.

Publicidade

Publicidade





Com 27 horas de duração, o curso HTML Web Developer ensina a programar páginas de internet e a desenvolver websites usando HTML, CSS e JavaScript.





O .NET Fundamentals, com 40 horas de duração, abrange o desenvolvimento de projetos em uma das linguagens de back-end mais usadas no mundo, o .NET C#.

Publicidade





Os dois cursos de Java têm 120 horas de duração. O Java Developer vai ensinar o passo a passo da tecnologia e a desenvolver projetos práticos. Enquanto o Java Script Game Developer é direcionado a criação de jogos.





QUALIFICA MAIS

Publicidade





O Qualifica Mais Inova Paraná é um programa da SGI para qualificar pessoas interessadas em atuar nas áreas de tecnologia e inovação, auxiliando no processo de qualificação de profissionais com alta demanda de contratação pelo setor.





Os cursos são ministrados pela plataforma da Escola de Gestão, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, que também faz a certificação.





PARCERIA





A DIO é uma das empresas credenciadas no programa e também irá certificar os cursos oferecidos por ela. Além da certificação, o estudante poderá, inclusive, ser contratado por empresas que fazem parte da Plataforma DIO.