Agentes da CMTU iniciam visitas a escolas municipais ensinando boas práticas no trânsito

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) inicia nesta terça-feira (9), na Escola Municipal Nara Manella, na região norte de Londrina, a segunda etapa da edição 2025 do projeto Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).





A partir das 8h30, alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da instituição serão visitados por agentes de trânsito, que, com atividades lúdicas e participativas, buscarão abordar noções de segurança, cuidado, gentileza e cidadania no dia a dia das ruas.

Para chamar a atenção dos pequenos, a ação contará com a apresentação de fantoches. Os personagens Nina, Enzo e Agente Pereira, manipulados pelos servidores, falarão sobre o papel da CMTU na gestão do trânsito na cidade, destacando a importância do uso do cinto de segurança e do assento de elevação em deslocamentos de automóvel.





A intervenção terá sequência com a utilização de uma maquete interativa de trânsito, que permitirá ensinamentos sobre como atravessar a via em segurança, tanto em locais semaforizados quanto em pontos sem sinalização.

'Guardião do trânsito'





A programação seguirá com o preenchimento, pelas crianças, de um certificado de participação no projeto. Com a inserção do nome, idade, data de nascimento e a criação de um desenho que represente o próprio aluno, o que se pretende é a valorização do estudante como “guardião do trânsito seguro”.

Além de despertar sentimentos de pertencimento e autoestima, a entrega do certificado visa fazer dos meninos e meninas multiplicadores de conhecimento. Isso porque a distribuição será acompanhada da remessa de material de conscientização aos pais, com o intuito de ampliar o público alcançado.





A visita dos agentes terá prosseguimento com o passeio “Caminho Seguro”, quando os profissionais – com o auxílio dos professores regentes – conduzirão os alunos em uma saída no entorno da escola.

Durante a caminhada, serão trabalhadas informações como identificação das faixas de pedestres; placas de trânsito e seu significado; sinalização horizontal e a importância de andar sempre pela calçada, atento ao ambiente.





No retorno, o encerramento da atividade será com o minifusca da companhia, protótipo que tem feito sucesso com a criançada nas ações de educação no trânsito. A utilização do veículo, que tem motor de três marchas semelhante ao de uma motocicleta e é equipado com ré, acelerador, freio e cinto de segurança, tem o objetivo de reforçar os conteúdos aplicados durante as outras etapas do projeto, proporcionando também uma vivência prática e divertida.

Continuidade

No mesmo dia, a partir das 14h, os agentes de trânsito retornarão à unidade escolar para repetir os trabalhos, dessa vez com estudantes do período vespertino. Já na sexta-feira (12), de manhã e à tarde, será a vez da Escola Municipal Senador Gaspar Velloso, também na zona norte, contar com a iniciativa.





A coordenadora de Segurança Vária e Educação no Trânsito da CMTU, Mara Diniz de Assis, explica que a atuação dos agentes nas escolas é a parte final de um esforço conjunto que começou ainda no primeiro semestre. Durante as ações do Maio Amarelo, mês reservado à conscientização sobre o elevado número de sinistros e óbitos nas vias do país, foi lançada a primeira etapa do projeto.

Na ocasião, a Gerência de Formação Continuada da SME enviou à CMTU a lista das 10 escolas selecionadas para participar da proposta em 2025. No mesmo mês, os docentes do 2º ano de cada instituição deram início a uma formação online de 40h, concebida pela própria companhia, cujo propósito era viabilizar a inserção da temática do trânsito em sala de aula de maneira transversal e interdisciplinar, relacionando-a com as áreas de conhecimento curriculares.





Após a qualificação, como critério para receber o certificado de conclusão do curso, os professores tiveram que aplicar uma atividade em sala. “A visita dos agentes, portanto, finaliza com chave de ouro um processo pedagógico iniciado muito antes. Quando os profissionais fazem a abordagem nas escolas, os alunos já têm uma noção sobre os conceitos apresentados, o que facilita e aumenta a compreensão”, ressaltou Diniz.





Seguro e humanizado





A coordenadora frisou que, além de ocorrerem somente após a capacitação dos professores e a introdução do tema com as turmas, as visitas dos agentes têm como pré-requisito o reforço da sinalização de trânsito ao redor das instituições. A medida é decorrente de um relatório técnico que levantou as dificuldades de sinalização no entorno de cada unidade e conduziu à elaboração de projetos para sanar os problemas identificados.





“Acreditamos que dessa forma, investindo na formação de professores e na inserção da temática em sala de aula; levando os agentes para dentro das escolas; apostando na capacidade da criança em aprender bons comportamentos e influenciar os pais; e ainda revitalizando a sinalização nos locais atendidos, estamos contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro e humanizado”, salientou Diniz.





Ela conta que outras unidades serão visitadas à medida que os docentes concluírem a qualificação online e que o reforço das sinalizações for terminado. A expectativa é que, até dezembro, recebam os agentes também as escolas da Vila Brasil; Roberto Alves Lima Junior; Santos Dumont; Professora Mari Carrera Bueno; Professor Juliano Stinghen; Mábio Gonçalves Palhano; Vitório Libardi e Professor Bento Munhoz da Rocha Netto.





Ao final do ano, o projeto Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro terá atendido 661 estudantes e 25 docentes de 10 unidades distintas, com uma abordagem mais aprofundada e mais recursos pedagógicos agregados em relação ao calendário anterior.



