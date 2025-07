AGU pede ao Google retirada de sites falsos do CNU 2025

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta sexta-feira (18) ao Google a retirada de anúncios falsos que simulam a página oficial Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025. O prazo para cumprimento da medida é de 24 horas.





Na notificação extrajudicial enviada à plataforma, a AGU afirma que os anúncios estão aparecendo na forma links patrocinados e nas primeiras posições dos resultados de busca, superando a página oficial do concurso.





“Ao acessar as páginas enganosas, interessados no concurso podem cair em golpes de pagamentos indevidos por taxas de inscrições falsas, bem como ter seus dados pessoais roubados”, alerta o órgão.

Além da remoção, a AGU quer que as informações dos anunciantes sejam enviadas para as autoridades policiais para apuração do crime de estelionato mediante fraude eletrônica.





As inscrições para o CNU são feitas exclusivamente no site da FGV, banca examinadora do certame.

Cronograma oficial





Inscrições: até 20/7/2025

Pagamento da taxa: até 21/7/2025





Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025





Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para aprovados na prova objetiva): 7/12/2025





Verificação de cotas afirmativas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/1/2026.









