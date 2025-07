Alunos da rede estadual voltam às aulas na próxima segunda-feira

O segundo semestre letivo começa na próxima segunda-feira (28) com novidades para os mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual do Paraná. A volta às aulas será marcada pela chegada de novos professores efetivos às salas de aula, distribuição de uniformes para estudantes da educação em tempo integral, reforço na climatização e continuidade programas como o Parceiro da Escola. Haverá também novos embarques dos programas Ganhando o Mundo, Ganhando o Mundo Agrícola, Ganhando o Mundo Diretor e Ganhando o Mundo Professor.





Entre os destaques do semestre estão ainda medidas de valorização profissional, melhorias na infraestrutura e novas entregas para o ambiente escolar. “O objetivo é assegurar condições ainda mais adequadas para o aprendizado em todas as regiões do Paraná, com foco no fortalecimento pedagógico, na inclusão e no atendimento integral dos estudantes”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Professores





O segundo semestre letivo começa com reforço importante nas salas de aula da rede estadual: a chegada de 988 novos professores nomeados por meio do concurso público realizado em 2023. Os profissionais vão atuar em diversas disciplinas e atender escolas dos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná, fortalecendo o quadro permanente do magistério. Essa é a maior contratação via concurso em mais de uma década e eleva para mais de 4,5 mil o total de docentes efetivados nos últimos anos.

Além dos novos ingressantes, o segundo semestre também marca a ampliação da jornada de trabalho para 2 mil professores da rede, que terão a possibilidade de dobrar o padrão, passando de 20 para 40 horas semanais. A medida garante mais estabilidade e melhores condições salariais ao mesmo tempo em que reforça o vínculo do professor com a escola e os estudantes.





Somam-se a isso outras iniciativas de valorização e formação, como o envio de 250 docentes ao Canadá pelo programa Ganhando o Mundo Professor e a participação de 2 mil profissionais no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido em parceria com as universidades estaduais.

Uniformes





Outra novidade para o segundo semestre é a distribuição de uniformes para todos os estudantes – cerca de 80 mil – matriculados nas 408 escolas estaduais que ofertam educação em tempo integral no Paraná. A entrega começou em julho e, até o momento, cerca de 10% dos kits já foram distribuídos. A previsão é que todos os alunos recebam no segundo semestre os kits que incluem 10 peças para cada aluno: 3 camisetas de manga curta, 2 camisetas de manga longa, 2 calças, 1 bermuda, 1 blusa de moletom flanelado e uma jaqueta de zíper.

“A entrega dos uniformes é um passo importante para fortalecer a qualidade do ensino integral. Estamos garantindo igualdade, pertencimento e segurança para todos os estudantes, além de aliviar o orçamento das famílias”, destacou o secretário da Educação.





O programa Paraná Integral mais que quadruplicou de tamanho desde 2019 e hoje garante jornada de 9 horas diárias, com cinco refeições, atividades pedagógicas ampliadas e suporte completo aos alunos.

Ganhando o Mundo





O novo semestre também promete movimentar o saguão de embarques do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, por conta dos novos embarques pelos programas Ganhando o Mundo, Ganhando o Mundo Agrícola, Ganhando o Mundo Diretor e Ganhando o mundo Professor.

Entre 17 e 20 de agosto, os 100 alunos de escolas agrícolas selecionados para a versão agro do programa embarcam para os Estados Unidos. No mesmo mês, mais 150 intercambistas da versão regular do Ganhando o Mundo viajarão para o Reino Unido, enquanto outros 75 seguirão para a Irlanda em setembro, ampliando o contato com culturas e metodologias educacionais diversificadas. Com estes últimos embarques, encerra-se a edição 2025 da qual participam 1.300 alunos da rede estadual.





Paralelamente, 200 diretores da rede terão a oportunidade de conhecer de perto as práticas de gestão pedagógica no Chile, país reconhecido por sua estrutura de políticas públicas e formação continuada, com embarques divididos em setembro e novembro.

Além dos alunos e gestores, o Ganhando o Mundo Professor levará 250 docentes para um intercâmbio no Canadá, com vistas a fortalecer a formação continuada, a qualificação profissional e o aprimoramento das práticas pedagógicas.









Parceiro da Escola





Marcado pela aprovação do programa Parceiro da Escola, que vem promovendo avanços concretos na gestão educacional do Paraná, o primeiro semestre registrou resultados positivos nas escolas nas quais o programa foi implementado. De acordo com pesquisa divulgada pela Radar Inteligência, 86,5% dos pais aprovaram o novo modelo de gestão, nas 82 escolas da rede estadual nas quais foi adotado. Outros 84,2% recomendariam o programa a outros responsáveis e 92,2% reconheceram o cuidado da escola com os filhos.





“A iniciativa representa um novo patamar na educação do Paraná, com foco na qualidade do ensino e nas condições de trabalho dos profissionais. Os planos para o próximo semestre são consolidar as ações que já vêm sendo implementadas e ampliar iniciativas voltadas à qualificação dos espaços escolares, inclusão, formação de gestores e uso intensivo de tecnologia para acompanhamento e avaliação”, afirma o secretário Roni Miranda.





A iniciativa, que conta com a parceria de empresas especializadas, permite que os diretores se concentrem nas questões pedagógicas, enquanto a parte administrativa e de infraestrutura fica sob responsabilidade das parceiras. Entre os resultados observados estão a redução de aulas vagas, melhoria nos ambientes escolares, maior participação dos gestores em ações formativas e reforço na qualidade da alimentação e da limpeza.





Para o Verão





Para antecipar a preparação dos ambientes escolares para as estações quentes, no fim do último trimestre foram entregues 11 mil novos aparelhos de ar-condicionado para escolas da rede estadual, garantindo que as salas de aulas estejam ainda mais confortáveis. A expectativa é que até o fim de 2025 sejam instalados cerca de 20 mil equipamentos, ampliando significativamente a climatização das salas de aula.





