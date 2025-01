Alunos da rede municipal de Londrina começam a receber kits escolares na segunda-feira

UEL divulga 2ª convocação do vestibular 2025 com 124 aprovados

Até esta segunda-feira (27), 43.483 estudantes já estavam matriculados, sendo 33.907 nas escolas do Município, 3.764 nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), além de 5.812 alunos dos CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos que têm convênio com a SME (Secretaria Municipal de Educação).

O prefeito Tiago Amaral enfatizou que o grande objetivo é garantir que os alunos iniciem o ano letivo contando com o que é essencial para que as aulas comecem sem prejuízos ou dificuldades. “Todos os pais e responsáveis estão sendo informados com antecedência e a entrega dos uniformes e da primeira parte dos materiais já ocorre no primeiro dia de aula. Depois, a segunda parte dos kits pretendemos entregar até o final de março, tão logo as empresas realizem o fornecimento para nós, conforme o cronograma que ficou estabelecido", afirmou.





O prefeito de Londrina destacou ainda que a atual administração pretende qualificar o modelo de gestão da educação. “Nesse momento, estamos correndo para entregar a contento os uniformes e materiais a todos, mas vamos atuar para tornar os processos internos mais modernos, ágeis e eficientes, aprimorando os planejamentos e melhorando a logística, que vai além da parte pedagógica. Temos isso como desafio, profissionalizar os departamentos da SME, dando suporte aos servidores e desenhando estratégias mais inteligentes”, acrescentou.

Em janeiro, a Secretaria Municipal de Educação negociou com os fornecedores de uniforme escolar, com o objetivo de estabelecer um cronograma de entrega do material até o início do letivo.





As empresas fornecedoras do uniforme escolar têm, formalmente, até 45 dias úteis para entregar os itens, ou seja, após o início das aulas. Isso porque houve um atraso no processo licitatório para a compra dos uniformes, em decorrência da suspensão da licitação, no dia 7 outubro de 2024, pelo TCE (Tribunal de Contas) do Paraná, por suposta irregularidade na licitação. Somente no dia 10 de dezembro foi revogada a cautelar que suspendia a licitação, mas ela só ocorreu em janeiro, já com a nova gestão.

