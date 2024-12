Alunos da rede municipal de Londrina se aprofundam na história do Município

Valorizar as diferentes culturas que contribuíram para a formação e transformação de Londrina foi a proposta dos trabalhos escolares apresentados na 7ª edição do Londrina Mais, realizada de 28 a 30 de novembro, no Parque de Exposições Governador Ney Braga.





Voltado à comunidade escolar do município, o Londrina Mais Histórias destacou os 90 anos do município e contou com mais de 100 estandes, onze palestras, apresentação de trabalhos escolares. Os pontos históricos, a importância de imigrações como a japonesa e a relevância da cafeicultura para a economia foram tema de estudo na rede municipal de ensino em Londrina.

No CMEI Nissia Rocha Cabral, região Sul de Londrina, a mostra de trabalhos partiu da leitura do livro 'Vai dar tudo certo", de Lysa Terkeurst. As turmas do P4 C, batizada de Vulcão e P4 D, Helicóptero, participaram de uma aula de campo e foram conhecer o Lago Igapó.





"Elas se encantaram com tudo o que viram e ficaram felizes por estarem mais próximas da natureza", explica a professora Andréa. "Realizaram maquetes para reproduzir o lago, a barragem, a vegetação e fizeram pintura em tela", acrescenta.

Dentro da proposta sobre os 90 anos de Londrina, os alunos retrataram a história do Lago Igapó. "A professora fez a pesquisa junto com eles, os pais também participaram porque essa parte da pesquisa é encaminhada às famílias também e eles estudaram desde quando o lago foi surgiu, assim eles souberam que não é um lago natural, mas sim feito pelas pessoas que vieram muito antes de nós da cidade."





A professora explica que com esse estudo e a visitação, as crianças entenderam que o lago integra a história de Londrina. 'Viram barcos, peixinhos e inclusive pessoas pescando."

Os alunos também conheceram e reproduziram mais pontos turísticos da cidade. "A Igreja Matriz, que é uma catedral católica, a Venda dos Pretos (P4A) e o Museu Histórico de Londrina (P4B), assim como a representação do esporte por meio do Londrina Esporte Clube que tem como símbolo um Tubarão", cita.

A cultura do café, a influência da cultura japonesa, a Orquestra Sinfônica da UEL - OSUEL - e a gastronomia também foram temas de estudo dos alunos do CMEI Nissia Rocha Cabral.

RELEITURA E CRIATIVIDADE







O Londrina Mais Histórias foi uma oportunidade também de descobertas. Um exemplo vem da Escola Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes, com o projeto "Releituras Fotográficas com Haruo Ohara", do professor Luis Antonio da Silva para os alunos do 3º A.





A iniciativa educativa busca integrar a arte da fotografia à formação dos jovens estudantes. Com uma abordagem prática e reflexiva, o projeto homenageia o fotógrafo Haruo Ohara e promove o desenvolvimento de habilidades essenciais entre os alunos.





