Alunos da região de Londrina são destaques em feira nacional de ciências

Cinco projetos de alunos da rede estadual de ensino do Paraná são finalistas da Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), maior do gênero no Brasil.





Promovido pela Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), o evento voltou a ser presencial neste ano, reunindo alunos e professores responsáveis por 225 projetos de todo o País, em São Paulo, nesta semana.



ROBÔ AFONSO







Um dos cinco projetos finalistas do Paraná é o de Bianca Antunes Schmidt ,16, aluna do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de Maio, na Região Metropolitana de Londrina.

Inspirada em sua avó, diagnosticada com Alzheimer, Bianca se juntou ao seu colega Gustavo Henrique Laurindo para criar o robô Afonso, que auxilia pessoas com a doença a manter suas rotinas.





Controlado via celular, o robô interage com o paciente, perguntando, por exemplo, se já comeu, tomou banho ou tomou os remédios naquele dia. Afonso também pode entregar os medicamentos em uma mini esteira, com um aviso dos horários em que eles precisam ser tomados.

"Estava estudando quando recebi a notícia. Liguei para a professora. Estávamos torcendo, pois é um sonho participar de uma feira como essa”, afirma Schmidt.





Com esse projeto, a estudante ficou em terceiro lugar na categoria Tecnologia e Robótica na Feira Científica do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação, que aconteceu em novembro do ano passado, em Londrina, promovida pela Secretaria de Estado da Educação.





