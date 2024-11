Alunos das escolas municipais de Londrina trocam cartas poéticas reunidas em livro

Os reflexos do investimento em educação na formação de cidadãos são indiscutíveis. De modo incansável, criativo e por meio de diferentes ferramentas, educadores da Secretaria Municipal de Educação fazem jus à profissão - ainda que os desafios sejam parte da rotina.





Além das atividades habituais fixadas no calendário letivo, projetos que incentivam a leitura, a produção textual e a aprendizagem contribuem de maneira ímpar nesse processo.







Exemplo de práticas frutíferas e que merecem ser difundidas é o do projeto Coletânea “Do Sonho ao Verso em Cartas”, da professora Bruna Bolognesi Sabino e que contemplou as seguintes escolas da rede: Escola Municipal David Dequech, Escola Municipal Padre Anchieta, Escola Municipal Juliano Stinghen, Escola Municipal Áurea Alvim Toffoli, Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro, Escola Municipal Pedro Vergara Correa.

A coletânea reúne cartas poéticas trocadas entre alunos da rede municipal de Londrina e o resultado foi um livro distribuído nas bibliotecas públicas.





A ideia de transformar sonhos em poesia, mergulhar no autoconhecimento e se aproximar de outras crianças pela palavra avançou quando Sabino foi contemplada com o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina), da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Londrina.

Com essa proposta, o projeto “Do Sonho ao Verso em Cartas” levou oficinas de escrita criativa a escolas municipais de Londrina, incentivando a participação de alunos e alunas do 5º ano do Ensino Fundamental. Graças a este apoio, foi possível levar a atividade a 325 crianças, em seis escolas.





DA REFLEXÃO À CRIAÇÃO

O desenvolvimento do projeto ocorreu em três momentos distintos. Na primeira etapa, os estudantes foram guiados em uma reflexão sobre o ato de sonhar, onde, por meio de dinâmicas e discussões, exploraram seus próprios sonhos, os noturnos e o de vida.





Na segunda etapa, foram introduzidos à prática da escrita criativa e poética por meio de leituras e atividades em grupo, que permitiram a experimentação literária. A fase final foi a criação das cartas, nas quais cada aluno expressou suas aspirações e impressões utilizando materiais artísticos fornecidos pelo projeto.





As cartas produzidas foram então encaminhadas para outras escolas participantes, formando uma rede de sonhos compartilhados.





