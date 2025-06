APP-Sindicato faz Semana de Luto e Luta por morte de professora

A APP - Sindicato, que representa os professores da rede estadual do Paraná, está convocando a categoria a "continuar a luta pela vida dos educadores e das educadoras nas escolas" através de uma manifestação que deverá acontecer a partir desta segunda-feira (2) até o dia 6 de junho, com a suspensão do uso das plataformas digitais em todas as escolas.





O protesto ocorre após a morte da professora Silvaneide Monteiro Andrade, de 56 anos, na manhã de sexta-feira (30), no Colégio Estadual Cívico-Militar Jayme Canet, em Curitiba.

Ela sofreu um infarto durante o expediente escolar quando estava em reunião com uma "embaixadora" da Seed (Secretaria de Estado da Educação) de avaliação sobre o uso das plataformas adotadas pelo governo de Ratinho Jr (PSD) como recurso pedagógico, segundo entrevista dada à FOLHA pela direção da APP no último sábado (31).





Para isso, a APP está convocando os professores a não utilizarem as plataformas a partir desta segunda-feira como "forma de protesto contra as condições de trabalho e as metas absurdas impostas pela Seed."

Para abrir esta Semana de Luto e de Luta, serão realizados atos em todas as escolas do Estado em memória da professora Silvaneide Monteiro Andrade, "vítima deste modelo de educação, e para denunciar as condições de trabalho que têm levado a categoria ao adoecimento", segundo a convocação.





A nota, assinada pela Direção Estadual da APP - Sindicato, também informa: "Na Assembleia Estadual da categoria, presencial em Curitiba, que será convocada para o dia 7 de junho, avaliaremos os próximos passos da luta e a realização de um dia de paralisação."

E conclui dizendo "não à obrigatoriedade do uso de plataformas!", conclamando: "Basta de assédio, metas sem fim e Power BI, que têm retirado a autonomia pedagógica, gerando pressão, assédio e adoecimento. Nosso trabalho tem valor, e a nossa vida não tem preço!"