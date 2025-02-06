Aprova Paraná Universidades divulga resultado preliminar de sua primeira edição

Os 29.892 alunos que se inscreveram no programa Aprova Paraná Universidades já podem consultar a lista preliminar de aprovados na página do programa, disponível pelo site da Seed (Secretaria de Estado da Educação).





Os candidatos que optaram pela inscrição em apenas um curso, caso não atinjam a nota para aprovação – estabelecida a critério da instituição de ensino superior – ficarão em lista de espera, aguardando nova chamada.

Já os candidatos que se inscreveram em duas opções de curso e foram aprovados apenas na segunda, serão incluídos somente na lista de espera da segunda opção. Já os que se inscreveram em duas opções e não atingiram a nota de aprovação em nenhuma delas, terão novo prazo para escolher uma das opções, permanecendo assim na respectiva lista de espera.





O prazo para escolha se inicia com a publicação do resultado preliminar e encerra às 23h59 do dia 10 de fevereiro. Não havendo indicação da vaga de preferência, a primeira opção escolhida será a considerada para fins de inscrição.

Caso haja necessidade de desempate, o primeiro critério considerado será a nota da redação, seguida pelas notas nos componentes curriculares, divididas da seguinte forma: maior soma das notas em Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Arte e Educação Física; maior nota em Matemática; maior soma das notas em Biologia, Física e Química; e maior soma das notas em Geografia, História, Sociologia e Filosofia.





Em seguida, será utilizado o critério de maior idade. Porém, se, eventualmente, os dois ou mais candidatos tiverem nascido nas mesmas data e hora, o último critério será a análise documental, no momento da matrícula, em que será considerada a renda familiar.





Foram ofertadas 3.718 vagas, distribuídas por 1.283 cursos de ensino superior, que receberam um total de 29.892 inscrições: 111 na Universidade Estadual de Londrina (UEL); 8.463 na Universidade Estadual de Maringá (UEM); 6.101 na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 5.476 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); 4.602 na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro); 1.090 na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP); E 4.589 na Universidade Estadual do Paraná (Unespar).