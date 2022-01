Apucarana confirma concurso para 26 cargos em 2022

A prefeitura de Apucarana iniciou o primeiro dia útil do ano confirmando a realização de novo concurso público, em 2022. Serão abertas dezenas de vagas para 26 cargos para prefeitura, para Autarquia Municipal de Educação e Autarquia Municipal de Saúde.

O concurso para maioria dos cargos vai acontecer dentro do primeiro semestre de 2022, e o restante na segunda metade do ano. As vagas abertas no novo concurso são para 17 cargos na prefeitura. De assistente social; bibliotecário; nutricionista; psicólogo; técnico agrícola; técnico em contabilidade; auxiliar de serviços gerais; motorista de veículos pesados; operador de máquina pesada; operário, pedreiro; pintor; atendente administrativo; operador de som, iluminação e imagem; assistente de comunicação e mídia social; fotógrafo; e guarda municipal.

Na Autarquia Municipal de Educação o concurso será para os cargos de psicólogo, nutricionista, pintor, atendente administrativo e auxiliar de serviços gerais. Ainda serão abertas vagas para 4 cargos na Autarquia Municipal de Saúde: atendente administrativo, médico, psicólogo e auxiliar de serviços gerais.

“A nossa equipe do departamento de Recursos Humanos, dentro da Secretaria de Gestão Pública, e as secretarias municipais envolvidas neste processo já estão trabalhando na elaboração do concurso. Com o fim da vigência da lei complementar 173/2020, na virada do ano, o município não está mais impedido de fazer novos concursos e também de convocar aprovados de concursos anteriores”, destacou o prefeito, observando que alguns cargos criados, como o de operador de som, iluminação e imagem, necessitam passar pela aprovação da Câmara Municipal.

Ao lado do vice-prefeito, Paulo Vital, do secretário municipal de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior, e da superintendente municipal de Recursos Humanos, Rosmeire Rivelini, o prefeito anunciou ainda que, dentro dos 60 primeiros dias do ano, a prefeitura fará um chamamento de aprovados em concursos que ainda estão vigentes. A convocação será para 10 cargos. De motorista, operador de máquinas, educador social, agentes de trânsito, psicólogo, auxiliar de serviços gerais; professores; assistente infantil; assistente administrativo e engenheiro civil.

Junior da Femac incentiva a participação no concurso. “Preparem-se para essa oportunidade de fazer parte da nossa equipe de servidores públicos, enquanto estamos preparando o Município para o período pós-pandemia. Temos uma cidade em franco desenvolvimento e cargo efetivo é fundamental para manter ou aprimorar de todos os serviços que a prefeitura presta à população”, afirmou o prefeito.