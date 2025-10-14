Arquidiocese de Londrina promove missa pelos vestibulandos

O Setor Juvenil da Arquidiocese de Londrina realiza, nesta quarta-feira, 15 de outubro, às 19h30, a Santa Missa pelos vestibulandos, na Paróquia São José Operário, Jd. Leonor (Zona Oeste).





A celebração será dedicada especialmente aos jovens que se preparam para prestar o vestibular. Sob a intercessão de Santa Teresa D’Ávila e de São Carlo Acutis, os estudantes receberão uma bênção especial e uma caneta abençoada, que poderão levar consigo no dia da prova.

Publicidade





O momento de fé e oração busca fortalecer os jovens nessa etapa importante, pedindo a Deus serenidade, confiança e sabedoria para todos os que enfrentam este período de estudos e decisões.