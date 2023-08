Calouros da UEL terminam semana de recepção com festa

Os calouros da UEL (Universidade Estadual de Londrina) participaram de uma série de ações de integração ao longo desta semana. O intuito é promover uma recepção respeitosa, como vem sendo prática comum na instituição.





Nesta sexta-feira (11), a UEL promoveu uma atividade de boas-vindas e reuniu os novos estudantes no pátio do RU (Restaurante Universitário) para orientações e uma apresentação do Bloco Pé-vermelho, formado por baterias das atléticas da instituição.

Publicidade

Publicidade





E a celebração não é à toa. Mais de três mil acadêmicos iniciam a vida acadêmica na universidade, divididos em 52 cursos de graduação. Na outra ponta, outros 1,3 mil profissionais recém-formados estão entrando no mercado de trabalho neste ano.





A reitora da UEL, Marta Favaro, afirma que a semana de recepção aos alunos “é uma alegria” para a universidade, pois marca a chegada de energia nova. “É importante porque nossos ingressantes têm a oportunidade de tomar um primeiro contato com a organização do curso, mas também com a estrutura da universidade”, disse.

Publicidade





Desde 2019, a UEL mantém a campanha “Antes de Tudo #EuRespeito”, que visa uma mudança na cultura de recepção dos novos alunos, uma vez que há proibição aos trotes considerados violentos.





“Foram duas décadas de recomposição da cultura de recepção aos ingressantes. Ou seja, de um combate intenso ao trote não respeitoso e violento. Essa semana de recepção é para mostrar quanto de energia temos na UEL e qual é a potência que temos vinculada a cada um dos cursos de graduação”, completou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA